啦啦隊女神陳伊原來上過《我愛黑澀棒棒堂》　舊樣曝光差別驚人

「啦啦隊女神」陳伊早前在社群拋出驚喜回憶，透露自己16歲時曾登上經典節目《我愛黑澀棒棒堂》，並曬出當年錄影畫面，引發粉絲熱議，不少人直呼：「完全沒認出來！」



陳伊30日在臉書分享一張舊照，只見畫面中的她手持麥克風，站在節目攝影棚內，留著當時流行的黑長直髮與平瀏海，臉上帶著些許嬰兒肥，穿著節目標誌性的白色制服上衣，整體造型充滿青春校園氣息。

陳伊在臉書分享一張16歲錄製《我愛黑澀棒棒堂》時舊照。（Facebook@虎牙陳伊）

她也俏皮發文表示：

你們知道⋯⋯我在16歲的時候加入過我愛黑澀棒棒堂嗎？

意外揭露這段過往經歷。

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貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲留言互動，不少人驚呼：

「真的完全不知道」

「也太青澀」

「這張差好多」

「原來有上過節目！」



也有人直讚她從小美到大。

《我愛黑澀棒棒堂》過去曾捧紅不少藝人，是許多觀眾心中的青春回憶，如今陳伊翻出舊照，也勾起一波「回憶殺」，再度掀起討論。

陳伊（右）是台灣啦啦隊成員，有著「虎牙甜心」美稱，一雙超長辣腿讓許多粉絲為之傾倒。 （IG@bobeyiyi）

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