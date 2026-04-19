啦啦隊女神陳伊原來上過《我愛黑澀棒棒堂》 舊樣曝光差別驚人
撰文：引新聞
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「啦啦隊女神」陳伊早前在社群拋出驚喜回憶，透露自己16歲時曾登上經典節目《我愛黑澀棒棒堂》，並曬出當年錄影畫面，引發粉絲熱議，不少人直呼：「完全沒認出來！」
陳伊30日在臉書分享一張舊照，只見畫面中的她手持麥克風，站在節目攝影棚內，留著當時流行的黑長直髮與平瀏海，臉上帶著些許嬰兒肥，穿著節目標誌性的白色制服上衣，整體造型充滿青春校園氣息。
她也俏皮發文表示：
你們知道⋯⋯我在16歲的時候加入過我愛黑澀棒棒堂嗎？
意外揭露這段過往經歷。
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貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲留言互動，不少人驚呼：
「真的完全不知道」
「也太青澀」
「這張差好多」
「原來有上過節目！」
也有人直讚她從小美到大。
《我愛黑澀棒棒堂》過去曾捧紅不少藝人，是許多觀眾心中的青春回憶，如今陳伊翻出舊照，也勾起一波「回憶殺」，再度掀起討論。
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