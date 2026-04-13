《蝙蝠俠》John Nolan離世　享年87歲　路蘭家族影視事業痛失大將

英國資深演員約翰路蘭（John Nolan）驚傳辭世，享壽87歲。根據外媒報導，他已於4月11日離世，死因尚未對外公布。



約翰路蘭是知名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）與尊立頓路蘭（Jonathan Nolan）的叔叔，也長年參與兩位侄子的影視作品，被視為路蘭家族影視事業的重要一員。

約翰路蘭John Nolan（電影《蝙蝠俠：夜神起義》劇照）

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他最廣為人知的電影演出，包括2005《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins）與2012年《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）中，飾演「蝙蝠俠」韋恩企業董事會成員道格拉斯弗雷德里克（Douglas Fredericks），兩部作品皆由侄子基斯杜化路蘭執導。

此外，他也多次參與尊立頓路蘭的作品，包括在1998年執導的驚悚片《玩跟蹤，反跟蹤》（Following）演出，以及2017年戰爭電影《鄧寇克大行動》（Dunkirk）中亮相。在電視劇方面，他則於尊立頓創作的《犯罪預警》（Person of Interest）中擔任要角，飾演前MI6特務約翰葛利爾（John Greer），並在全劇5季中累積出演28集。

約翰路蘭畢業於倫敦著名的戲劇學校Drama Centre，是該校早期學生之一。他早年以舞台劇起家，曾在里奇蒙劇院飾演《羅密歐與茱麗葉》中的羅密歐，並因此加入皇家莎士比亞劇團（RSC），展開長達兩年的演出生涯。在影視生涯早期，他也曾於1973年迷你影集《Shabby Tiger》中飾演Nick Faunt。1980至1981年間，他更與他人共同編劇並主演改編自杜斯妥也夫斯基作品的舞台三部曲。

在個人生活方面，約翰路蘭與女演員基姆哈特曼（Kim Hartman）結婚，他留下妻子、子女米蘭達與湯姆，以及孫輩與親屬家人。

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