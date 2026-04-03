澳洲真人騷男星Konrad Bien-Stephen驚爆離世　7日前仍發文展笑容

曾參與《澳洲單身女郎》（The Bachelorette Australia）的人氣男星康拉德比恩史蒂芬（Konrad Bien-Stephen），驚傳於墨爾本家中不幸離世，享年35歲。



其經紀公司JRM Group於4月2日發表聲明，證實他在3月30日晚間撒手人寰。

康拉德比恩史蒂芬Konrad Bien-Stephen（Instagram@konrad.bien）

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經理人在聲明中表示：

我們懷著沉痛的心情宣布康拉德的死訊。在這個極其艱難的時刻，希望外界能尊重家屬隱私，並給予逝者尊嚴，不要進行過度揣測。

目前家屬與公司皆未對外說明具體死因，僅強調康拉德將被眾人深切懷念。

根據外媒《Variety》報導，康拉德於2021年參加《單身女郎》嶄露頭角，憑藉暖男形象擄獲不少觀眾心，隨後更挑戰了體能競技節目《澳洲挑戰賽》（The Challenge Australia）。他在演藝圈的感情生活也相當精彩，曾與澳洲知名實境秀女星艾比查特菲爾德（Abbie Chatfield）交往，兩人當時坦承處於「開放式關係」，並在2022年公開自己為「泛性戀」者，真誠態度在社交平台上引發高度討論。而康拉德近期戀愛對象則是澳洲創作歌手特爾瑪普拉姆（Thelma Plum）。

得知噩耗後，前女友艾比在社交平台發聲，透露自己幾天前就得知消息，至今仍感到崩潰：「康拉德對每個人都非常親切、溫柔，他是一個值得長壽的男人，我心碎他無法走完完整的一生。」

康拉德比恩史蒂芬Konrad Bien-Stephen的前女友艾比Abbie Chatfield在社交媒體發聲。（Instagram@abbiechatfield）

康拉德IG最後一則貼文停留在7天前，照片中的他正在工地忙於廚房翻修工程，展現其熱愛生活的一面。如今天人永隔，大批粉絲與圈內好友紛紛湧入留言區，貼上碎心符號悼念這位永遠的暖男。

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