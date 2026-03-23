資深驚悚片女星Carrie Anne Fleming病逝　拍檔證實1月前死於乳癌

加拿大女演員嘉莉安妮弗萊明（Carrie Anne Fleming）辭世，享年51歲。



她以參與多部驚悚影集聞名，包括《i-喪屍》（iZombie）與《狙魔人》（Supernatural）等作品。她今天由好友證實，已於2月26日在加拿大卑詩省悉尼離世。嘉莉安妮弗萊明過世留下一個女兒，追思儀式相關安排將於日後公布。

嘉莉安妮弗萊明Carrie Anne Fleming（豆瓣）

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曾在《狙魔人》中與她合作的演員吉姆畢佛（Jim Beaver）向《綜藝報》證實，嘉莉安妮弗萊明是因乳癌併發症病逝。

她早年以影集《電腦快車》的固定角色嶄露頭角，並曾參與阿當桑迪拿（Adam Sandler）主演的電影《球場古惑仔》（Happy Gilmore）。之後，她持續在影視作品中演出小角色，直到2005年獲義大利名導達利歐阿基多（Dario Argento）青睞，參與其恐怖影集《恐怖大師》（Masters of Horror），在單元《Jenifer》中飾演一名外貌畸形且具有食人傾向的女子，令人印象深刻。

近年來，她在《i-喪屍》中連續五季飾演Candy Baker一角，持續活躍於小螢幕。此外，她也投入舞台劇演出，參與多部卑詩省劇場作品。

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