抗癌女神驚爆病逝 除夕發帖「明年見」成遺言 名下公司宣告結業
撰文：中天新聞網
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被粉絲稱為「抗癌女神」的王韡蒨驚傳辭世消息，引發網絡一片哀悼。
她長期分享與病魔對抗的心路歷程，累積大批支持者，不少人從中獲得力量與鼓舞。
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其IG帳號在12月31日曾發文向粉絲喊話「明年見」，未料這句話竟成為最後的公開訊息。粉絲得知死訊後震驚不已，紛紛湧入留言區表達不捨與哀思，有人留言「勇敢美麗的妳，一路好走」，也有人感謝她曾帶來的正能量。
3月20日其創立的公司證實王韡蒨已離世，同時附上聲明指出，由於她是營運核心人物，其過世後公司將停止營運，相關商品與服務亦全面終止，後續不再提供退換貨及售後服務。聲明也提到，她個人社交平台帳號將不再更新，並呼籲外界尊重家屬隱私。消息曝光後，不少網友直呼難以接受，感嘆她才剛與大家道別「明年見」，卻在新的一年傳出噩耗，令人心碎。
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