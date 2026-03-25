「日版邱淑貞」艷星佳那晃子病逝　臥床癱瘓13年　器官衰竭終不治

日本資深女星佳那晃子傳出辭世消息，享壽70歲，震驚影視圈。



曾以冷艷氣質與細膩演技活躍於80、90年代的她，一生歷經高峰與病痛，如今走完人生旅程，令粉絲不勝唏噓。

以冷艷氣質與細膩演技活躍於80、90年代的佳那晃子傳出辭世消息，享壽70歲。（X@DT_Masquerade）

佳那晃子在《魔界轉生》展現妖豔美聞名，因參演《極道之妻6》而被稱為「日版邱淑貞」：

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佳那晃子1974年出道，1976年憑藉出演《犬神家一族》嶄露頭角，之後在《魔界轉生》中飾演「細川伽羅奢」，成功奠定影壇地位，成為當時極具代表性的實力派女演員之一。

據其丈夫、作家源高志證實，佳那晃子因多重器官衰竭於醫院病逝。其實她多年來飽受病痛折磨，2013年曾因蛛網膜下腔出血昏迷，甚至一度被醫師判定接近腦死，但在歷經長達10小時手術與後續復健後奇蹟甦醒，堅強對抗病魔長達13年。

然而，今年2月她因出血性胃腸炎再度住院，病情惡化後引發多重併發症，最終仍不敵病魔辭世。源高志在聲明中動情表示：

這13年來她真的非常努力，如今終於能從病痛中解脫，前往自由的世界。

字字句句令人鼻酸。

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