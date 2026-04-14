《四葉草》男神李雨陽靠揸車度日　歷經欠債40萬冇戲拍覺愧對兒子

憑藉2003年TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》出道、曾迷倒無數少女的男星李雨陽，是許多80、90後的集體回憶。然而，他近年的演藝之路與人生際遇卻充滿曲折，經歷了電視台未獲發牌、生意失敗與負債等重重打擊。現年47歲的他為了養家餬口，放下昔日偶像包袱，轉行成為接送長者的職業司機。近日他接受香港演藝人協會訪問時，更心酸剖白了曾主動找戲拍卻慘遭嫌棄的現實困境。



當年《四葉草》，李雨陽都算係力捧之一。（劇集海報）

李雨陽接受香港演藝人協會訪問。（YouTube影片截圖）

離巢轉投HKTV遇觸礁 陷人生低谷借40萬周轉

李雨陽的演藝生涯起點頗高，當年TVB受台灣《流星花園》熱潮啟發開拍《當四葉草碰上劍尖時》，留著一頭飄逸長髮的李雨陽成功俘虜了大批粉絲。可惜在TVB的9年間，他始終未能獲得重用。

李雨陽當年24歲拍《當四葉草碰上劍尖時》絕對可以用高大靚仔形容。（劇照）

為了尋求事業突破，他於2012年毅然離巢轉投香港電視（HKTV），本以為能迎來新開始，無奈HKTV最終不獲發牌。李雨陽坦言，那是他人生中最難捱的日子，工作機會渺茫，為了維持生計與周轉，更一度需要向財務公司借貸高達40萬港元。

李雨陽當時靠主持節目《Fit開有條路》搵食。（節目截圖）

創業遇疫情無奈結業 嘆年紀大遭導演嫌棄

在人生的低谷，李雨陽並沒有輕言放棄。他曾與生意夥伴合資開設食店賣雞，卻無奈遇上新冠疫情，最終只能結業收場。為了重返演藝圈，他曾放低身段四出求助、「搲撈」找戲拍，卻面臨著殘酷的市場現實。他大爆曾被導演以年紀為由拒絕，對方直言現在市場需要的是年輕的「小鮮肉」，而中年演員的角色往往會優先考慮內地人選，令他深感無奈。

李雨陽曾試過在香港自己做生意開餐廳，結果遇到新冠疫情無奈結業。（香港01攝）

轉行揸車惹愛子疑惑心酸 放下身段獲讚好爸爸

處處碰壁之下，李雨陽轉行當起職業司機，主要負責駕車接送長者維生。他憶述，年幼的兒子曾好奇地問他「爸爸，你現在做什麼工作？」，他只能苦澀地回答在駕車；當兒子天真地追問「為什麼不在電視上看到你」時，他內心深感一陣酸楚，只能安慰兒子，自己會一邊駕車、一邊尋找重投演藝工作的機會。

李雨陽於2017年與圈外女友鄭嘉詠步入婚姻殿堂，先後迎來兒子與女兒！（李雨陽微博）

李雨陽曾被兒子問為什麼在電視上見不到爸爸，讓他內心感到一陣酸楚覺得愧對兒子。（李雨陽微博）

雖然事業上歷經波折，外貌也從昔日的俊朗小生變成了頂著一頭銀白髮、面容飽滿的熟男，甚至被部分網民感嘆「回憶崩壞」，但李雨陽擁有一個幸福的家庭。他於2017年與圈外女友鄭嘉詠步入婚姻殿堂，先後迎來兒子與女兒，湊成一個「好」字。比起虛幻的明星光環，李雨陽選擇腳踏實地，偶爾跟隨明星足球隊參與商演，主力則靠著雙手握緊方向盤為妻兒四處奔波。這種能屈能伸、不畏艱辛的擔當，反倒讓大批網民深受感動，紛紛力讚他是個真正負責任的「好老公」與「好爸爸」。