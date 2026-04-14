港大學霸馮盈盈轉型司儀吸金　高衩黑裙騷逆天長腿　性感氣場全開

現年31歲的前港姐冠軍馮盈盈（Crystal）入行後曾備受力捧，儘管經歷過一段未有新作品推出的雪藏時期，但她並未因此氣餒停步，反而積極為自己尋找新出路。她早前轉為主力擔任司儀工作，火速成為司儀界的熱門人選，更有報道指她如今發展得風生水起。馮盈盈不僅成功轉型為活動司儀，更在社交平台上極度活躍，頻頻大派福利照，向大眾展現出全新蛻變的知性與性感魅力。



馮盈盈係2016年港姐冠軍。(ig@crystalfyy)

馮盈盈係港大畢業高材生，2023年她更重返校園修讀碩士學位。(IG@crystalfyy)

學霸轉戰司儀界 艷紅喱士裙盡顯火辣知性美

馮盈盈向來以美貌與智慧並重見稱，其學業背景相當亮眼。馮盈盈自小便是學霸，出身Band 1名校的她，當年應考首屆DSE時就斬獲最佳五科28分的佳績，其中英文、通識及電腦科更考獲5*。日前DSE開考，她也不忘以過來人身份發文勉勵應屆考生。

馮盈盈出身Band 1名校，當年應考首屆DSE時就斬獲最佳五科28分的佳績，日前DSE開考她也不忘以過來人身份發文勉勵應屆考生。（IG@crystalfyy）

擁有一級榮譽港大碩士身份的她，憑藉大方得體的形象與敏捷的臨場反應，火速成為各大場合的司儀熱門人選，堪稱新一代「司儀界吸金女王」。早前她上載了一輯身穿火紅色低胸透視喱士長裙的照片，貼身的剪裁將她玲瓏有致的身材曲線完美呈現，性感指數爆表。搭配一頭飄逸長髮，女人味十足，成功洗脫了初入行時的稚氣，氣場全開地蛻變為充滿魅力的「知性女神」。

馮盈盈火速成為司儀界的熱門人選。（IG@crystalfyy）

馮盈盈低胸上陣大騷身材，女人味十足。（IG@crystalfyy）

絲緞黑裙配高衩設計 盡現高貴優雅氣質

發展事業之餘，馮盈盈亦十分用心經營社交平台，頻頻向粉絲分享近況兼大派福利，她近日分享的「黑天鵝」打扮就驚艷了眾多網民。

馮盈盈亦十分用心經營社交平台，日前就回到母校向大家分享自己與14年前學生時代的對比照。（IG@crystalfyy）

馮盈盈身穿一襲黑色絲緞質感的貼身大開衩長裙，不僅凸顯了她「玲瓏浮凸」的曲線，高衩設計更令修長美腿若隱若現。她在肩上巧妙地搭配了一件灰棕色毛絨披肩，為簡約的黑色連身裙增添了豐富的層次感與奢華貴氣，配上精緻的妝容與閃亮的垂墜式耳環，整體散發出優雅迷人的女人味。

馮盈盈身穿一襲黑色絲緞質感的貼身大開衩長裙，不僅凸顯了她「玲瓏浮凸」的曲線，高衩設計更令修長美腿若隱若現。（IG@crystalfyy）

她在肩上巧妙地搭配了一件灰棕色毛絨披肩，增添了豐富的層次感與奢華貴氣。（IG@crystalfyy）

這身打扮將她知性優雅與性感兼具的形象推向極致，照片曝光後瞬間引來大批網民留言激讚，證明了她即使轉換賽道，依然能時刻保持最佳狀態，散發耀眼光芒。