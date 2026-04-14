薛凱琪開騷唱方大同《回留》失控爆喊　身材再暴瘦精神狀態惹擔憂

現年44歲的薛凱琪（Fiona）近年長駐內地工作，人氣保持高企，更因不老凍齡嬰兒臉，獲網民封為「香港最後一個少女」。日前薛凱琪在內地舉行演唱會時，以超性感造型亮相，不過身材暴瘦而引起網民關注。另外，由於薛凱琪每次開騷都爆喊，令粉絲擔憂其精神狀態。

Fiona於2022年參加了內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》而人氣急升，最後簽約中國內地經紀公司繼續發展。(微博@薛凱琪)

薛凱琪暴瘦開騷爆喊令網民擔憂

薛凱琪在演唱會中僅穿上幼帶Bra Top示人，雖然外面穿上鏤空的「洞洞外套」，但依然性感度爆燈，但再度暴瘦的骨感身材卻引起網民關注。另外，當薛凱琪獻唱已故好友方大同的《回留》時，唱到淚流滿臉，令網民極擔憂其精神狀態，更留言表示：「感覺她有點抑鬱了」、「感覺她一直看著不太正常 應該抑鬱了」、「感情豐沛的人就是會就忍不住的」、「又哭了？？？」、「方大同在她心里這麼重要，感性的人就是會哭哭哭哭個不停啊……」、「理解她難過，但既然會難過，還是盡量減少這種演出，減少這種負面情緒的輸出吧。一次又一次的重溫這種痛苦，一直都不放過自己。」

方大同離世薛凱琪驚現紙片人身形

薛凱琪的狀態和身形不時為外界熱議。去年2月唱作人好友方大同突然離世，薛凱琪「紙片人」身形再惹來討論。她曾接受央視訪問透露抑鬱症有復發跡象，並在夜裏爆喊，她說：「接受心理輔導後，告訴自己晚上可以哭，但不能痛哭，有時哭到睡著，醒來後也在哭泣，也發現自己哭到呼吸困難過。」

薛凱琪再接受《人物》專訪時首度深入談到好友方大同去世一事，薛凱琪在接受專訪時，言語間滿是難以掩飾的哀傷。當得知方大同離世的那一刻，薛凱琪的第一反應並非震驚，而是陷入了一種深深的懵懂之中，她回憶道：「得知方大同離開的第一天，我整個人都是懵的，雖然在哭，但身體還沒有明顯的反應。」 然而，這種麻木並未持續太久，從第二天開始，她的身體便出現了強烈的應激反應。她陷入了什麼都做不了的狀態，不僅吃不下東西，甚至在空腹的情況下也會嘔吐，呼吸也變得異常困難，彷彿 「整個人沒了一半」 。薛凱琪去年獲邀到內地公司年會，瘦到心口驚現肋骨，許多粉絲都勸她好好保重身體。