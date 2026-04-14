EXID演唱會2026台北｜門票攻略＋購票/抽獎連結＋座位表

EXID《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID》演唱會將於2026年5月24日（星期日）18:30在TICC 台北國際會議中心舉行，會在ibon開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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EXID演唱會官方海報。（Facebook@WANIN Visual 網銀國際影視）

EXID演唱會2026台北 | 詳情及福利

演唱會日期：2026年5月24日（星期日）

演唱會時間：18:30

演唱會地點：TICC 台北國際會議中心

門票價錢：NT$5,800／NT$4,800／NT$3,800／NT$2,800

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EXID演唱會福利。（Facebook@WANIN Visual 網銀國際影視）

EXID演唱會2026台北 | 公開發售及抽獎

公開發售平台：ibon

公開開賣日期：2026年4月18日

公開開賣時間：11：00

EXID限定抽獎：5月7日23：59前完成購票且未辦理退票者，可至活動頁面登記抽選，就有機會獲得好康！

登記時間｜04月18日 11：00 ～ 05月07日 23：59

限定活動頁面｜https://www.wve.com.tw/zh-TW/drawing/2026041800

限定活動專區使用教學｜https://www.wve.com.tw/topic/11488

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優惠受條款及細則約束。

EXID與粉絲合照。（IG@exidofficial）

EXID演唱會2026台北 | 座位表

《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID》演唱會將於2026年5月24日（星期日）在TICC 台北國際會議中心舉行。