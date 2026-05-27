SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港｜門票攻略+購票連結+座位表
SUPER JUNIOR-83z TOUR [1983] 見面會將於2026年8月29日（六）在亞洲國際博覽館-Summit（2號展館）舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港 | 詳情
見面會日期：2026年8月29日（六）
見面會時間：晚上6時
見面會地點：亞洲國際博覽館-Summit（2號展館）
門票價錢：HKD 1,899 / 1,399 / 899 (全坐位)
SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港 | E.L.F. Membership(GL) Weverse 會員預售
E.L.F. Membership(GL) Weverse 會員預售申請：
6月1日（星期一）下午1時 至 6月5日（星期五）晚上11時59分
優先訂票渠道：E.L.F. Membership(GL) Weverse 會員預售
優先訂票平台：uutix
門票發售時間：6月16日（星期二）上午11時 至 晚上11時59分
SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港 | 銀聯優先訂票
優先訂票渠道：uutix
門票發售時間：6月17日（星期三）上午11時起 至 晚上11時59分
SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港 | 公開發售
公開發售平台：uutix
公開開賣日期：2026年6月18日（星期四）
公開開賣時間：上午11時起
SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"