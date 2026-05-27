SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港｜門票攻略+購票連結+座位表

SUPER JUNIOR-83z TOUR [1983] 見面會將於2026年8月29日（六）在亞洲國際博覽館-Summit（2號展館）舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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SUPER JUNIOR-83z TOUR [1983] 見面會海報（IG@uutixevents）

SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港 | 詳情

見面會日期：2026年8月29日（六）

見面會時間：晚上6時

見面會地點：亞洲國際博覽館-Summit（2號展館）

門票價錢：HKD 1,899 / 1,399 / 899 (全坐位)

SUPER JUNIOR-83z TOUR [1983] 見面會座位表（IG@uutixevents）

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SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港 | E.L.F. Membership(GL) Weverse 會員預售

E.L.F. Membership(GL) Weverse 會員預售申請：

6月1日（星期一）下午1時 至 6月5日（星期五）晚上11時59分

優先訂票渠道：E.L.F. Membership(GL) Weverse 會員預售

優先訂票平台：uutix

門票發售時間：6月16日（星期二）上午11時 至 晚上11時59分

SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港 | 銀聯優先訂票

優先訂票渠道：uutix

門票發售時間：6月17日（星期三）上午11時起 至 晚上11時59分

SUPER JUNIOR-83z TOUR [1983] 見面會粉絲福利（IG@uutixevents）

SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港 | 公開發售

公開發售平台：uutix

公開開賣日期：2026年6月18日（星期四）

公開開賣時間：上午11時起

SUPER JUNIOR-83z見面會2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"