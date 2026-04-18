AV女優設局「仙人跳」欲害男星屋敷裕政陷醜聞　知情人爆驚險內幕

日本演藝圈驚爆「仙人跳」駭人內幕！以執導AV轉戰諧星界的「Drill導演（ドリル監督）」，近日在網路節目中揭露一段令人不寒而慄的過往。



他爆料曾有一名AV女優刻意接近當時即將結婚的人氣諧星，目標竟是受八卦雜誌委託，企圖在男方婚前製造「毀滅性醜聞」，惡劣行徑引發日網高度關注。

知情人爆料，曾有一名AV女優刻意接近當時即將結婚的人氣諧星屋敷裕政，企圖在男方婚前製造「毀滅性醜聞」。（IG@nyyashiki）

屋敷裕政當時處於事業上升期，與圈外女友愛情長跑19年打算結婚：

鎖定當紅團體「紐約」！女優異常執著打聽隱私

Drill導演在節目中回憶，當年他在暗黑界擔任片導時，發現旗下某位AV女優對人氣諧星團體「紐約」的成員屋敷裕政展現出異常的興趣。該名女優不僅頻頻表示「想跟他當朋友」，還私下透過各種管道打聽男方的聯絡方式、常出沒的酒吧地點，種種行徑讓Drill導演察覺不對勁。

在Drill導演進一步逼問下，這名AV女優才坦承，自己其實接受了八卦雜誌的委託，鎖定當時事業正處於上升期的屋敷裕政，並預謀在男方對外宣布結婚的關鍵時刻，設局拍下兩人互動的親密照片，以此製造假醜聞報導。

得知這項惡劣計畫後，Drill導演立即私下傳訊警告屋敷裕政，提醒他務必避開這名女優的所有邀約，才讓這起足以毀掉演藝事業的「仙人跳」危機成功化解。

屋敷裕政在節目現場聽完這段往事後，嚇得冷汗直流，不斷驚呼：「太危險了！真的太危險！」主持人隨後追問：

如果當初只是普通的聚會邀約，你應該會去吧？

屋敷裕政竟一時語塞，顯然對當初毫無戒心的狀態感到後怕。

事實上，屋敷裕政與圈外女友愛情長跑19年，已於2022年3月步入禮堂，並在去年（2025）喜迎第一胎女兒出生。

若當時不幸落入陷阱，這段跨越近20年的純愛與苦心經營的演藝事業恐毀於一旦。消息曝光後，不少網友也感嘆：演藝圈的粉紅陷阱真的防不勝防！

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