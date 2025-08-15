娛圈瘋傳46歲男星涉嫌家暴「他」承認是醜聞主角　妻子表明不追究

46歲南韓演員李志勳因在千萬觀影人次電影《犯罪都市》中飾演馬東石的後輩刑警而為觀眾熟知，近日卻爆出他因涉嫌家暴而遭警方調查的消息，引發外界關注。公司隨後發聲致歉，解釋並非家暴。



據韓媒《朝鮮日報》報導，事件發生於上月24日，警方接獲李志勳妻子，音樂劇演員趙秀恩的112報案，指控李志勳在爭吵中施暴。調查顯示，當時雙方因口角衝突，李志勳欲離開住所，妻子試圖阻止，過程中發生肢體碰觸。

李志勳被傳涉嫌家暴而遭警方調查，引發外界關注。（IG@rheejihoon）

所屬公司Y.ONE娛樂14日證實「報導中的40代演員A就是李志勳」，但強調現場情況經警方確認後，並無嚴重暴力行為，且李志勳妻子明確表示不追究。事件已依「家庭暴力事件」處理，並進入結案程序。

經紀公司向公眾致歉，表示李志勳與妻子都對引起社會關注感到抱歉，並承諾將以反省之心面對此事。

