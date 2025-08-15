娛圈瘋傳46歲男星涉嫌家暴「他」承認是醜聞主角　妻子表明不追究

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

46歲南韓演員李志勳因在千萬觀影人次電影《犯罪都市》中飾演馬東石的後輩刑警而為觀眾熟知，近日卻爆出他因涉嫌家暴而遭警方調查的消息，引發外界關注。公司隨後發聲致歉，解釋並非家暴。

據韓媒《朝鮮日報》報導，事件發生於上月24日，警方接獲李志勳妻子，音樂劇演員趙秀恩的112報案，指控李志勳在爭吵中施暴。調查顯示，當時雙方因口角衝突，李志勳欲離開住所，妻子試圖阻止，過程中發生肢體碰觸。

李志勳被傳涉嫌家暴而遭警方調查，引發外界關注。（IG@rheejihoon）

【圖輯】點圖放大看更多李志勳照片👇👇👇

+13

所屬公司Y.ONE娛樂14日證實「報導中的40代演員A就是李志勳」，但強調現場情況經警方確認後，並無嚴重暴力行為，且李志勳妻子明確表示不追究。事件已依「家庭暴力事件」處理，並進入結案程序。

25歲女星遭舊愛家暴細節曝光「門牙碎裂、手臂瘀青」兒子目睹全程

經紀公司向公眾致歉，表示李志勳與妻子都對引起社會關注感到抱歉，並承諾將以反省之心面對此事。

【相關圖輯】韓女星出道16年首度坦承遭父家暴　憶母浴血洗床單揭露世代創傷（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+8
42歲男星新戲搵同性洩慾畫面尺度大　網民睇完激讚：演技太炸裂55歲男星被發現車內身亡　上月醉駕被捕　1994年出道獲封最強綠葉38歲男星代表作被控侵權「不能再唱這首歌」兩個歌手意外受牽連43歲復出男星目睹的士撞車　見義勇為「親自出手救人」畫面曝光人氣男星被爆劈腿冷暴力！認錯停工避談出軌　粉絲怒轟避重就輕

延伸閱讀：

南霸天歌王七郎傳罹癌「電話被打爆」 親揭最新病況

獨／「奇異博士」王漢斌從小抗拒恐怖片　因「凶器」改觀！直接愛上

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

韓國藝人動向
韓國
韓國新聞
今日韓國
馬東石
聯合新聞網