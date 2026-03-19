前日本搞笑團體「叢林口袋」（Jungle Pocket）成員齊藤慎二（43歲），2024年遭爆在外景巴士上對初見面的20多歲女性伸出狼爪，重創形象並退出演藝圈。



根據日媒《體育報知》、富士電視台綜合報導，該案3月17日在東京地院再次開庭，被害人A小姐透過視頻連線方式出庭。她在作證過程中情緒數度崩潰，更因身體不適兩度中斷審理，顫抖還原受害當下的恐怖經歷。

日本諧星齊藤慎二因涉嫌在外景車內性侵女性，重創形象並退出演藝圈（X@chsaito）

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「妳真的好可愛」 齊藤遭控強行索吻

根據A小姐證詞，事件發生在2024年7月錄製電視節目期間。當天上午在前往第二家拍攝店家的外景車上，僅剩她與齊藤慎二兩人獨處。齊藤慎二先是以：

「妳真的好可愛」

「皮膚好漂亮」



等話術搭訕，隨即突然捧住她的臉強行親吻。A小姐形容當下的心境：

在早上工作期間竟然強吻別人，我覺得這個人簡直不正常，心裡充滿恐懼。

沒想到齊藤並未收手，在前往第三家店途中，更變本加厲。A小姐表示當時：「根本無法反抗。」事後齊藤雖曾道歉說：「是因為妳太可愛了。」但仍向她索取聯絡方式。A小姐坦言，當時因為害怕得罪演藝圈大咖、擔心被說壞話，才隱忍驚恐交換通訊軟體。

當庭拒絕和解 怒斥：沒反省、請判實刑

A小姐在法庭上堅定表示，這段經歷讓她感到「極度噁心且屈辱」，明確拒絕對方提出和解要求。她嚴厲抨擊齊藤慎二完全沒有反省之心，強烈要求法官對其判處實刑，絕不輕饒。目前齊藤慎二雖承認部分親密接觸，但仍主張為「不同意性交」之外的無罪辯論。

官司纏身照樣撈？年輪蛋糕店預告「本人現身」引議

就在判決尚未出爐、被害女性悲痛控訴之際，齊藤家族經營的年輪蛋糕品牌卻在官方X宣布，將於3月20日至22日在山梨縣甲府市舉辦販售活動。更令人側目的是，活動海報上標榜「本人親自到場」、「可拍照留念」等字眼。

就在被害人於法庭崩潰後的隔日，仍預告要出席實體活動，再度惹議。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】