日本NHK爆醜聞！台導播遭指持凶器猥褻女性　犯案後照常返工剪片

日本的電視台這幾年醜聞多，沒想到連NHK也出事。6日NHK臨時緊急召開記者會，坦承體育中心的50歲主任導播中元健介今（2026）年初在東京澀谷區猥褻一名女性而遭警視廳逮捕，電視台也為此道歉。



當街強拉女猥褻 犯後裝傻急否認

根據NHK說法，中元健介1月4日對一位正在走路的女性猥褻，涉犯不同意性交等罪名，5日遭到逮捕。警視廳澀谷署則指出，中元健介在澀谷區向一位行走中的女性搭話，接著就把對方帶進一棟大樓內，還以「我身上有危險物品」威脅並猥褻受害者。

中元健介因猥褻女性遭到警方逮捕。（X@nekoruck）

受害女性事後跑去附近的派出所報案求助，中元健介竟大剌剌騎著腳踏車離開，不過仍被監視器鎖定行蹤。先前有另外一位女性也曾向警方報案自己也遭與本案嫌犯類似的人侵擾，警方正調查兩者是否有所關連。不過中元健介否認指控，

我沒有強迫對方或使用暴力逼她配合。

犯後竟照常出勤 電視台高層出面致歉

NHK董事安保華子在今天下午的記者會上首先低頭致歉，「非常抱歉發生本案，此事傷害到受害者的人權，也是不可原諒的行為。」同時表示目前仍在調查詳情，盡早確認後電視台將嚴正處理。

中元健介是日本NHK體育中心導播。（X@DiamonT194244）

中元健介2000年進入NHK，目前隸屬於體育中心，也曾參與剛結束的米蘭冬奧報導工作。體育中心負責人松元良祐指出犯案當天原本排休，不過同事證詞指出他當天仍有出勤，恐怕是犯案後仍照常工作，松元良祐表示：

據悉他當天到公司後還進行剪片作業，我們對受害者非常抱歉，也深感責任之重。

現場有媒體詢問中元健介是否還有其他犯行，但NHK表示尚未查明，也稱他平時工作表現積極、未曾聽聞有任何不當行為。松元良祐表示：「這件事相當嚴重，並非單純的個人問題，我們認為往後需要更努力，有必要讓組織內的每一個成員都確實認知到這件事。」

