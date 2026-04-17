洪永城黃翠如相隔七年再合體！經典旅遊CP重出江湖：久等了這一刻

曾經的旅遊節目「黃金拍檔」洪永城（Tony）與黃翠如，相隔七年終於再度合體！這對昔日合作無間、甚至一度傳出緋聞的經典螢幕CP，近日雙雙現身機場，準備出發拍攝無綫全新旅遊節目《走過歷史大地》。兩人的同框畫面瞬間勾起無數觀眾的集體回憶，更讓一眾粉絲直呼期待。



洪永城與黃翠如的上一次合作已是2019年的《出走澳洲》。（劇照）

機場打卡放笑彈 洪永城感性發文

近年兩人各自成家立室，加上大環境因素，旅遊節目的拍攝步伐一度放緩。不過，早前洪永城受訪時已預告今年「驛馬星」重新發動，將有更多出埠工作的機會。話音剛落，他便在社交平台的限時動態上載了與翠如現身機場的出發照。

洪永城與黃翠如近年各自成家立室、升級做父母，加上大環境因素，合體拍攝旅遊節目的步伐明顯放緩。（IG@guruhung；IG@wongtsuiyu）

相片中，黃翠如不改傻大姐本色，被捕捉到在航空公司櫃位前「恰眼瞓」的搞笑模樣。洪永城則感性地寫下留言：「久等了，這一刻，我們不談未來，只製造現在。」這番話不僅印證了兩人的深厚友誼，也宣告了這對王牌組合正式回歸，讓大批粉絲激動不已。

黃翠如與洪永城這對經典搭檔終於再度合體。（IG@guruhung）

黃翠如被洪永城捕捉到在航空公司櫃位前「恰眼瞓」的搞笑模樣。（IG@guruhung）

升呢廿四孝父母 離家一個月大嗌不捨

雖然能夠再度與老拍檔出埠拍攝是一件樂事，但時移世易，如今兩人都已晉升為「廿四孝父母」，心態上自然有很大轉變。據悉，今次拍攝行程長達一個月，讓未出發的兩人都大感不捨。

據悉今次拍攝行程將長達一個月，這讓未出發的兩人都大感不捨。（TVB）

黃翠如坦言這次出埠心情相當矛盾，因為這是自從兒子「蕭哈哈」出生以來，她離開香港工作最長的一次，直言「講起都想喊」，盡顯為人母的牽掛。洪永城同樣對家中的兩位寶貝女（被網民暱稱為「Sir Face」）依依不捨。

黃翠如稱這是兒子「蕭哈哈」出生以來，她離開香港工作最長的一次。（IG@wongtsuiyu）

洪永城同樣對家中的兩位「Sir Face」寶貝女依依不捨。（IG@guruhung）

不過，這對黃金拍檔決定將對家庭的掛念轉化為工作的動力，兩人皆表示會把這份思念藏在心中，全力以赴拍好這個新節目，等回港後將最精彩的《走過歷史大地》作為禮物，呈現給自己的寶貝仔女與一眾期待已久的觀眾。