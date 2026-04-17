「四千金」褟素霞近況曝光　演藝生涯堪稱傳奇息影多年鮮有露面

現年70多歲的麗的電視第一代「四千金」成員褟素霞（或作禤素霞），近年已鮮有在幕前露面。日前，視帝劉松仁在微博上傳與褟素霞的合照，令這位昔日當紅花旦的近況驚喜曝光。劉松仁感性寫道：「多謝老朋友（禢素霞）遠道而來探望，難得一聚，祝願健康、安好！期待下次再見。」



麗的映聲（亞洲電視前身）首部黑白長篇電視劇《四千金》，當時與蘇潔賢、黃楚穎、禤素霞合稱「四千金」。（Facebook照片）

狀態優雅氣色紅潤 老友相聚顯深厚情誼

從劉松仁分享的照片可見，褟素霞打扮樸素大方，雖然已隱退多年，但氣色極佳，精神飽滿，眉宇間仍保留着當年的優雅氣質。兩人笑容真摯，足見這份跨越數十年的友誼依然深厚。不少網民紛紛留言感嘆：「見到昔日電視圈前輩健康平安，實在難得」、「第一代四千金，回憶返晒嚟」。

四人曾聚會！（Facebook照片）

二人好老友！（微博照片）

二人好老友！（微博照片）

演藝生涯堪稱傳奇

褟素霞的演藝生涯堪稱傳奇，1967年，原本劇集《四千金》原則上不錄用剛畢業的藝員，但褟素霞因外型出眾被導演相中，與汪明荃、蔡潔賢、黃楚穎組成「四千金」，一炮而紅，成為當時的「異數」。她是同期同學中最早走紅，亦是留效麗的及亞視時間最長的一位，見證了電視台的興衰更替。褟素霞後期轉向多元化發展，長期擔任婦女節目主持人，雖然減少了劇集產量，但每次演出皆屬精品。

「四千金」褟素霞近況曝光,，生活平淡！（微博照片）

「四千金」褟素霞近況曝光,，生活平淡！（微博照片）

「四千金」褟素霞近況曝光,，生活平淡！（微博照片）

「四千金」褟素霞近況曝光,，生活平淡！（微博照片）

演技精湛不輸花旦 曾跨足主持界

入行15年後，她參演經典劇集《少女慈禧》，雖然當時已非少女花旦，但憑藉精湛演技，在戲份不多的情況下依然極具光彩，專業表現完全不輸當時受力捧的年輕演員。在80年代移居加拿大後，近年已回流香港定居。目前她已息影多年，處於退休狀態，享受悠閒生活，鮮少在公開場合露面。

「四千金」褟素霞淡出幕前。（微博照片）