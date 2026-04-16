朱璇首爾被偶遇零濾鏡下頂級顏值曝光　退圈後仍肯合照獲讚人品好

現年39歲的朱璇於2008年代表巴黎參選國際中華小姐，並以大熱姿態奪冠後加入TVB，拍過不少劇集包括《隔離七日情》、《情越海岸線》等，不過大多被安排飾演小三、情婦等角色。其後憑電影《淚王子》入圍香港電影金像獎及亞洲電影大獎「最佳新演員」，演技備受肯定，繼而轉往內地發展。朱璇自2018年嫁人後深居簡出，日前有網民在首爾偶遇朱璇，零濾鏡真實狀態驚艷大批網民。

2010年朱璇憑電影《淚王子》入圍香港電影金像獎及亞洲電影大獎「最佳新演員」。（微博圖片）

華姐出身的朱璇與李亞男、陳爽感情非常好。（IG@oceanezhu）

朱璇凍齡狀態驚人

日前有網民在南韓首爾廣藏市場偶遇朱璇，並將合照分享到社交平台，並留言寫道：「首爾偶遇前tvb藝人～#朱璇 超美超有禮貌」。相中可見，朱璇扎起馬尾，身穿灰色外套，下身配搭黑色長褲及波鞋，並背著粉紅色Hermès Mini Bolide迷你保齡球包，簡約穿搭非常低調。在零濾鏡的鏡頭下，化了淡妝的朱璇皮膚白滑緊緻，身材亦保養得宜，真實狀態毫無走樣。

在零濾鏡的鏡頭下，化了淡妝的朱璇皮膚白滑緊緻，身材亦保養得宜，真實狀態毫無走樣。（小紅書）

網民激讚朱璇有禮貌

有大批網民看到朱璇的近照都被驚艷，更大讚朱璇雖然已經退圈多年，但仍依然合照證明真實人品很好：「她好好 不當藝人了還願意合影」、「哇 退圈這麼久了依舊好美」、「好有氣質」、「華姐冠軍果然不是浪得虛名的」。

2018年朱璇與內地富二代Vincent在比利時舉行戶外童話式婚禮。（微博圖片）

朱璇在婚禮上穿上露背婚紗，非常性感唯美。（微博圖片）

嫁內地富二代比利時舉行童話式婚禮

2018年朱璇與內地富二代Vincent在比利時舉行戶外童話式婚禮，翌年她在微博報喜宣布即將榮升做媽媽，2020年誕下大仔，以家庭為重的她甚少更新近況，2022年突然公開誕下第二胎的喜訊，細仔同樣遺傳了媽咪的優良基因，眼大大又皮膚白滑似足媽咪。