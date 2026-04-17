59歲陳法蓉化身孝順女帶父暢遊蘇州　父女裝手拖手出巡勁感觸

現年59歲的陳法蓉（Monica）向來是圈中出了名的孝順女，十分重視家庭生活的她，只要一有空閒便會陪伴家中老父親四處遊玩。近日，她特別為爸爸精心安排了一趟蘇州之旅，並在社交平台上分享了多張父女同框的合照與感性留言，字裏行間充滿了溫暖的親情，讓大批網民深受感動。



陳法蓉近日為爸爸安排了一趟蘇州之旅。（IG@monicachanfy）

父女裝上陣遊金雞湖 溫馨對話觸動人心

從陳法蓉分享的照片中可見，她與爸爸特意以「父女裝」溫馨上陣。兩人齊齊戴上白色鴨舌帽與太陽眼鏡，並穿上款式相近的珊瑚絨外套，打扮極具心思。雖然陳爸爸出入需要撐著拐杖，但他全程笑容滿面，精神相當矍鑠。

陳法蓉與爸爸特意以「父女裝」溫馨上陣。（IG@monicachanfy）

父女倆的行程相當愜意，在金雞湖與李公堤畔漫步吹風時，看著遠處的地標「東方之門」，陳爸爸更幽默地笑指：「這個樓真有意思，好像一條褲。」當兩人坐在湖邊喝咖啡時，陳爸爸忽然感觸地對女兒說：「小時候我帶你逛公園，現在換你帶我逛了。」晚上回程時，他更輕聲表示自己當天非常開心。陳法蓉對此亦深有共鳴，感性寫下「陪伴是最長情的告白」，盡顯父女間深厚的感情。

陳爸爸幽默笑指蘇州地標東方之門「好像一條褲。」（IG@monicachanfy）

拖手觀展遊古鎮 享受專屬「慢時光」

除了欣賞湖光山色，陳法蓉隨後也帶爸爸前往蘇州博物館西館參觀。兩父女手牽著手，放慢腳步細細欣賞館內的展品。從藝術大家黃永玉生動活潑的字畫，到承載著歷史沉澱的古物，陳法蓉形容父女倆就這樣一邊慢慢看展、一邊輕聲聊天，這種簡單而純粹的陪伴是最令人感到溫暖的。

陳法蓉隨後也帶爸爸前往蘇州博物館參觀。（IG@monicachanfy）

陳法蓉還帶著爸爸來到了充滿江南水鄉風情的千燈古鎮。走在古樸的青石板路上，陳爸爸像個好奇的孩子般四處張望，雖然步伐緩慢，但看什麼都覺得新鮮。陳爸爸讚嘆千燈古鎮雖然小，但風景卻很美。

陳法蓉還帶著爸爸來到了充滿江南水鄉風情的千燈古鎮。（IG@monicachanfy）

看著父親的背影與笑容，陳法蓉內心充滿了感動，她深知這趟旅程中最美的其實並非風景，而是屬於父女倆無可取代的「慢時光」。她感性地寫下了一段令人動容的告白：「有些路，小時候你牽著我走。有些路，現在換我陪著你慢慢走。」