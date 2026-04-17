正義女神｜許紹雄道歉戲演活傳統父子情　網民不捨懷念影帝級遺作

TVB律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。昨晚（16日）一集，許紹雄大顯神級演技，憑藉一幕「十次我愛你」的催淚伏線，深刻演活了那份內斂卻沉重的「傳統父子情」，不僅令監製及對手演員感動落淚，更引發大批網民集體致敬懷念。



Benz哥呢場戲嘅演技真係極有層次。（公關提供）

許紹雄丘梓謙父子終破冰

昨晚（16日）一集《正義女神》先後審理了「海味店盜竊案」及「郵包藏毒案」。知行（丘梓謙飾）為了「保護」好友柏全（林俊其飾），即使面臨被判監仍堅持拒絕作供，千鈞一髮之際，柏全突然自首兼詳述犯案背後苦衷，最終被判監兩年。言惠知言官（佘詩曼飾）為了解開思義（「許紹雄」飾）和知行父子之間的鬱結，主動帶思義尋訪當年雙屍案能力證知行清白的關鍵人士；另邊廂，柏全亦透過錄影向思義道出知行內心對父親的真實想法，終為思義解開多年心結…

洪官一家三口嘅場口，康華嘅完美演繹亦令成件事更好睇。（公關提供）

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網民讚「傳統內斂父子情」夠貼地

最終，思義鼓起勇氣向當時仍遭還押的知行道歉及說出內心真實想法，思義先是極內疚地自責當年一時衝動摑了知行一巴，令知行變得叛逆兼及後誤交損友，並坦言有經常反思若自己當時給知行多點機會解釋，一切是否不再一樣？之後思義強忍傷痛，溫柔地笑著告訴知行，自己經常叫少年犯家長向著自己子女大講十次「我愛你」，並透過這個分享，不擅表達的思義乘機向知行說出一句又一句的「我愛你」，每說多一句、情緒便更激動、聲音更哽咽、眼神更傷痛，淚水亦持續流個不停；再加上鏡頭由鄧智堅說完一次又一次「我愛你」、再慢慢Fade in至許紹雄說我愛你，場口煞是感人。

齋睇相，都感受到Benz哥講「我愛你」時嘅傷痛同後悔係漸進式咁增加。（公關提供）

齋睇相，都感受到Benz哥講「我愛你」時嘅傷痛同後悔係漸進式咁增加。（公關提供）

齋睇相，都感受到Benz哥講「我愛你」時嘅傷痛同後悔係漸進式咁增加。（公關提供）

網民感嘆「歡喜哥」從未離開

Benz哥這一幕亦是《正義女神》的經典感人場面之最，在內地播出時已引發極大迴響，而昨晚在翡翠台播出後，網民紛紛湧到tvb.com留言向Benz哥致敬，讚嘆Benz哥神級演技之餘，亦表達了對Benz哥的永遠懷念之情：「看《正義女神》覺得歡喜哥還在，從沒有離開我們似的」、「掛住Benz哥，實在完美演繹」、「永遠懷念」、「這令人動容的一幕，歡喜哥演技真是影帝級」、「只有佢先可以演繹出呢個感人嘅情緒」、「這遺作太精彩」、「想喊死人咩」、「Benz哥真係每個角色都演得好出色」、「Benz哥演得實在太感動」、「看一遍哭一邊」。

網民紛紛表達了對Benz哥的永遠懷念之情。（公關提供）

「十次我愛你」伏線獲讚

網民亦大讚鄧智堅的「十次我愛你」伏線十分精彩，並坦言場口令他們有所反思：「導演和剪接也非常出色」、「原來之前的十次我愛你係伏線」、「看到這幕自己也有反省，總是罵的多，說愛的真很少」「這條線的故事很好看」「傳統家庭的痛點，挺真實的」、「親情總令人動容」、「兩場父親對兒子說的我愛你，都看哭了。」

鄧智堅與許紹雄說「我愛你」的交替剪接手法，獲網民大讚。（公關提供）

鄧智堅與許紹雄說「我愛你」的交替剪接手法，獲網民大讚。（公關提供）

鄧智堅與許紹雄說「我愛你」的交替剪接手法，獲網民大讚。（公關提供）

鄧智堅與許紹雄說「我愛你」的交替剪接手法，獲網民大讚。（公關提供）

佳導自揭場口睇一次喊一次

劇集總監製鍾澍佳亦曾直指這個場口，他自己也是看一遍哭一遍，並曾透露場口就是想著Benz哥來寫；佳導昨晚接受官方訪問時，再度感恩《正義女神》能有許紹雄的參與：「呢場戲真係好難，但Benz哥真係處理得好好，呢套劇真係好感恩有Benz哥參與演出。」至於有份參與場口拍攝的蔥頭，亦大嘆Benz哥渾身是戲，只要望著Benz哥即能馬上有感覺：「呢場戲真係好難忘，因為試戲時Benz哥已經好畀到感覺我，我嗰陣已經有少少忍唔住眼淚，要hold住，結果導演覺得個感覺好好，就拍咗我哋個大頭先。」蔥頭又指導演亦被該幕感動到「毛管戙」：「因為我哋拍呢場戲時，之前已經拍咗好多屋企戲同埋鬧交戲，我自己又覺得Benz哥真係好似我爸爸咁，佢哋兩個都咁鍾意講笑，所以Benz哥真係好帶到我入戲，拍時感受會更大。」