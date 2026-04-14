許惠菁代父執勤宣傳《正義女神》　陳敏之走出離魂期欲合夥開公司

已故資深演員許紹雄的愛女許惠菁（Charmaine）日前現身《正義女神》宣傳活動「代父從軍」，感性表示這是幫爸爸執行的最後一項任務。她更邀請陳敏之登上個人頻道傾訴喪親之痛，陳敏之淚憶亡母病逝後曾一度「如喪魂」般生活整年，兩人同病相憐之餘亦碰撞出驚喜火花，敏之大讚許惠菁是稱職的「管家妹」且具備經理人潛質，更搞笑提議合組公司簽下大量「小鮮肉」。



文頌嫻、佘詩曼和許紹雄的女兒許惠菁接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

許惠菁強忍淚水宣傳《正義女神》

已故資深演員許紹雄（Benz 雄）雖然已離開人世，但他留下的演藝光輝依然溫暖著身邊人。近日，其愛女許惠菁（Charmaine）現身熱播劇《正義女神》的宣傳活動，以特別嘉賓身份代替亡父站台。許惠菁感性表示，雖然遺憾爸爸無法親身見證首播，但她非常感謝監製佳哥（鍾澍佳）及宣傳團隊給予機會，讓她能像「代父執勤」般完成父親生前最後一項演藝任務，並對父親的角色深受觀眾喜愛而感到無比驕傲。

許紹雄愛女許惠菁現身熱播劇《正義女神》的宣傳活動（IG@ScreenShot）

許紹雄與許惠菁。（IG@charmainexhui）

儘管內心堅強，許惠菁坦言至今仍不敢翻看昔日與爸爸一同拼積木的溫馨影片，深怕觸景傷情。而在收看《正義女神》時，即使多次忍不住落淚，她仍堅持守在電視機前支持父親的遺作，這份真摯的父女情誼令人動容。

許紹雄遺作《正義女神》劇照。（節目截圖）

陳敏之淚談亡母病逝傷痛

與許紹雄相交多年、視對方如生父的陳敏之，近日登上許惠菁的個人網絡頻道，兩人一邊自製「水晶洞蠟燭」一邊傾訴心事。提到喪親之痛，敏之罕有流露出脆弱一面。她透露媽媽兩年前因血癌病逝後，她的世界瞬間崩塌，頭一年完全無法面對生活。

兩人一邊自製「水晶洞蠟燭」一邊傾訴心事。（YOUTUBE@madworkerss）

陳敏之憶述，當時她選擇將自己躲起來，雖然表面上仍努力維持工作，但內心狀態如同「離魂」般遊走，每晚回到家便會爆喊。她感傷地表示，最大的遺憾是未能讓媽媽親眼見證自己更多的成功。如今兩年過去，傷口雖已慢慢結痂，但思念從未減退，只是學會了與離別共處。她以過來人身份安慰許惠菁，指父母只是換個方式存在，許紹雄一定希望見到女兒開心地生活。

陳敏之以過來人身份安慰許惠菁。（YOUTUBE@madworkerss）

許惠菁表示爸爸飾演的每個角色都是女兒的驕傲。（YOUTUBE@madworkerss）

陳敏之提議合組公司簽「小鮮肉」

除了感性的交流，兩位情同姊妹的知己亦不乏搞笑互動。陳敏之在節目中大讚許惠菁聰明有主見，不僅具備藝人特質，更有成為優秀策劃者或經理人的天賦。許惠菁隨即分享以往曾協助爸爸洽接在新加坡及馬來西亞的工作，展現出強大的行政能力。

陳敏之在節目中大讚許惠菁有經理人的天賦。（YOUTUBE@madworkerss）

陳敏之聽後隨即笑封對方為稱職的「管家妹」，更突發奇想建議兩人合組娛樂公司，目標是簽下大量「小鮮肉」收歸旗下，惹得現場笑聲不斷。

陳敏之聽後隨即笑封對方為稱職的「管家妹」。（YOUTUBE@madworkerss）