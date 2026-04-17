2026春季Viu六部必看日劇與動畫清單整理　附核心劇情亮點介紹

如果人生可以帶著未來記憶重頭再來，你會選擇復仇還是自救？2026年春季必煲日劇與動畫名單正式揭曉，由高橋一生上演一場跨越14年的「IT社長重生記」，以及北村匠海挑戰科學極限、將鯖魚罐頭送上太空的真實奇蹟，每一部都張力十足；動畫迷更不能錯過《鋼鍊》班底新作《黃泉雙使》，以及《關於我轉生變成史萊姆這檔事》與《Re:從零開始的異世界生活》兩大續作回歸！今季不只賣熱血，更要挑戰你的智商與感官極限。想知道如何在絕境逆轉勝？即睇以下Viu必追東洋影視清單！



Viu TV節目推介。（官方提供圖片）

1. 日劇《鯖魚罐頭，航向宇宙》平凡中的宇宙奇蹟

本劇改編自福井縣一所高校師生的真實感人事蹟，講述一群普通的高中生希望將家鄉特產「鯖魚罐頭」研發成太空食品，讓太空人帶到太空。在這段歷時12年的漫長征途中，他們不僅要解決液體在無重力下噴濺的科學難題，更要面對大眾的質疑，最終這罐充滿人情味的罐頭成功獲得JAXA認證並送上國際太空站。

日劇《鯖魚罐頭，航向宇宙》。（官方提供圖片）

《鯖魚罐頭，航向宇宙》由《HERO》名導鈴木雅之與《飛翔吧！埼玉》金牌編劇德永友一聯手打造，劇集不僅還原了研發過程中的無數次失敗，更展現了地方產業如何透過年輕人的創意走向世界。至於曾憑《我想吃掉你的胰臟》橫掃新人獎的北村匠海則在製作發表會中感性表示：「這是一部講述普通人也能觸及宇宙的勵志作品。」 這部劇對他來說意義非凡，堪稱其演藝生涯的重要分水嶺！

2. 日劇《重生～最後的英雄～》IT社長的逆襲與復仇

《重生～最後的英雄～》故事設定在2026年，IT界天之驕子、社長根尾光誠（高橋一生飾）遭人推下樓梯身亡，他的靈魂卻轉生到了2012年的世界，並附身在一名負債累累、長相完全一樣的平凡青年野本英人身上，使光誠不得不過上與原本自己生活方式、性格都截然相反的人生，並要運用未來的記憶在2012年重新創業、守護身邊重要的人，同時查出殺害自己的真兇！

日劇《重生～最後的英雄～》海報。（官方提供圖片）

隨著主演高橋一生、中村安、鈴鹿央士、橫田真悠、小日向文世等豪華演員陣容陸續解禁後，該劇在日劇迷之間引起極大話題！劇中高橋一生一人分飾兩角，他坦言非常喜歡這個劇本：「這是一個關於輪迴轉世的故事，有很多引人入勝的元素；故事發生在商店街，我覺得商業街的樣貌會隨著時代變遷而改變，但透過這部劇的回溯，我們可以看到過去人們彼此互動和生活的本質，我相信觀眾們會重新感受到人與人之間溫暖的連結。」

3. 動畫《黃泉雙使》鋼鍊組合再度操刀

動畫《黃泉雙使》講述少年月落自幼生活在與世隔絕的深山村莊，雙胞胎妹妹亞晨則被關在村子深處的牢獄裡工作。某天村莊突遭神秘入侵者屠殺，領頭的女性竟自稱亞晨，月落在危急之下喚醒了村莊守護神左右大人，對方卻稱他為主人，一場關乎黃泉真相的序幕正式拉開！

動畫《黃泉雙使》。（官方提供圖片）

《黃泉雙使》漫畫作者荒川弘曾以《鋼之鍊金術師》 、《銀之匙》等人氣作品爆紅，今次他將聯手製作過《鋼鍊》動畫系列的BONES，並由知名動畫導演安藤真裕執導，品質有著一定保證！官方更宣布片頭曲《飛行之時》與片尾曲《飛吧》分別由兩大Jpop紅星Vaundy和Yama領軍獻唱，讓動畫迷非常期待！

4. 動畫《婚姻劇毒》寂寞殺手的求愛之路

《婚姻劇毒》講述出身「用毒人」殺手家族的下呂光隸被迫婚延續血脈，完全沒有社交能力的他在任務中救下婚姻詐騙犯城崎芽衣（性別：男），兩人組成奇特的拍檔：由城崎擔任下呂的「婚姻顧問」，在解決各路殺手的過程中尋找真命天女。

動畫《婚姻劇毒》。（官方提供圖片）

《婚姻劇毒》原作自 2022 年於《少年 Jump+》連載至今，曾獲《咒術迴戰》作者芥見下下及《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴聯名推薦；網民最期待城崎的「偽娘」設定在動畫中如何呈現，加上這部作品在「下一部人氣漫畫大賞 2022」獲得極高排名，話題性十足！

5. 動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第四季 異世界轉生巔峰

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》講述上班族三上悟遭到隨機殺害，轉生到異世界及變成史萊姆「利姆路」後，目標建立不分種族、快樂生活的國家。第四季延續開國祭後，魔國聯邦致力於「人魔共榮圈」，然而各方敵對勢力針對聯邦經濟與權力進行干預，利姆露的下一場戰鬥即將開始！

動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第四季海報。（官方提供圖片）

作為異世界轉生類型的巔峰續作，《關於我轉生變成史萊姆這檔事》系列累計銷量已突破5600萬本！第四季最引人注目的製作決定是「長期作戰」——官方宣布將分割成五個季度連續播放，這在深夜動畫中極其罕見，顯示出製作組對劇情細膩度的追求！且本作邀請到動漫歌姬藍井艾露演唱片頭曲，為這部宏大的敘事拉開序幕。

6. 動畫《Re:從零開始的異世界生活》Season 4 跨國聯動的視聽震撼

承接水門都市篇，《Re:從零開始的異世界生活》Season 4 劇情正式進入小說中最受好評也最具挑戰性的第六章「記憶的迴廊」，講述昂一行人為拯救失去記憶的人們，啟程前往邊陲境地的「賢者之塔」，一同挑戰傳說中的普萊迪斯監視塔！

動畫《Re_從零開始的異世界生活》Season 4海報。（官方提供圖片）

「監視塔篇」被原著讀者視為全篇最燒腦、最具壓迫感的章節，昂將在封閉的塔內面對多重試煉，並涉及賢者、神龍以及魔女的古老秘密。這不僅是生存戰，更是一場關於自我價值的深度辯證！主題曲《Recollect》由系列靈魂歌姬鈴木KONOMI聯手美國知名創作歌手Ashnikko打造，這種跨國界、風格前衛的音樂合作，正呼應了監視塔篇那種荒涼、詭異且具國際格局的敘事風格，讓粉絲不禁大讚：「這個跨界合作太棒了」、「希望盡快在音樂串流平台上架」！