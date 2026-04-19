《名偵探柯南》30週年必搶景品：領結變聲器、麻醉錶破案神器登場

迎接長青動漫《名偵探柯南》30週年，日本SEGA PLAZA首度將「死神小學生」柯南的兩大神級裝備「領結變聲器」與「麻醉槍手錶」打造為可入手的景品收藏。



以高度還原動畫設定為核心，讓粉絲真正把主角裝備帶回現實世界。

沒有人不認得江戶川柯南「推理開始前」的那枚紅色領結吧！此次SEGA PLAZA推出的「領結變聲器」景品，正是將這項經典裝備完整實體化。（SEGA PLAZA）

《名偵探柯南》兩大神級裝備「領結變聲器」與「麻醉槍手錶」：

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領結變聲器景品｜柯南最具代表性的推理神器

說到《名偵探柯南》，沒有人不認得江戶川柯南「推理開始前」的那枚紅色領結吧！此次SEGA PLAZA推出的「領結變聲器」景品，正是將這項經典裝備完整實體化。

不只有鮮紅色的蝴蝶結外觀，透過布料紋理與立體結構重現動畫中的造型比例，中央還細緻呈現機械感細節，以及高音與低音兩種變聲模式，只需對準內部咪高峰說話即可即時轉換聲線。

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麻醉槍手錶景品｜經典破案瞬間的關鍵裝備

另一款同步登場的「麻醉槍手錶」，堪稱柯南系列中最具戰術代表性的道具之一。動畫裡，柯南經常利用手錶型麻醉槍讓毛利小五郎進入沉睡狀態，展開著名的「沉睡推理」。

本次景品版本將腕錶造型完整再現，金屬質感錶帶搭配可開闔結構的錶蓋設計，即便沒有真正的發射裝置，光是造型完成度就能讓粉絲感受到滿滿原作情懷。

從領結到手錶，都是《名偵探柯南》陪伴觀眾多年、幾乎每起案件都會登場的核心裝備，搭配30週年紀念標誌包裝更有紀念性。近期如果你正準備飛日本旅遊，記得繞到日本各大遊戲中心找找看喔。

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