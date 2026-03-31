《葬送的芙莉蓮》第3季消息！黃金鄉篇製作確認　2027年10月開播

由山田鐘人（やまだ かねひと）負責原作、阿部司（アベ ツカサ）繪製的作品《葬送的芙莉蓮》（《葬送のフリーレン》）第二季動畫於3月27日正式為系列完結，動畫一結束，官方就馬上宣布了第三季「黃金鄉篇」的製作消息，並確認了動畫第三季將於2027年10月正式開播，又多了一個要活到2027年的動力了！



《葬送的芙莉蓮》第三季黃金鄉篇確認製作！

由山田鐘人負責原作、阿部司繪製的作品《葬送的芙莉蓮》第二季動畫自1月16日開播迄今終於在3月27日正式完結，而《葬送的芙莉蓮》官方這次也沒有讓大家等很久的。

《葬送的芙莉蓮》第三季黃金鄉篇確認製作！（frieren-anime.jp）

除了有第三季的好消息外，《葬送的芙莉蓮》人氣投票第三回也有了結果：

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在動畫播畢後不久馬上公開了第三季「黃金鄉篇」確認製作的消息，這次的第三季動畫預計將於2027年10月開播！

2027年10月就能看到第三季啦！

而這次第三季將要製作的黃金鄉篇，是被許多原作粉絲譽為系列「最高潮、最精彩」的一個篇章，所以可以如願等到動畫化，讓許多粉絲都說：

再怎麼努力也要努力活到2027年！

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