海賊王《One Day》為何聽了必哭？修改20次　長大才懂路飛的絕望

如果要說一首《海賊王》片頭曲，你最有記憶點的會是哪一首？當熟悉的《海賊王》OP響起，你腦中浮現的可能是熱血、冒險，甚至是草帽一行人大笑的畫面，但《One Day》一出現，氣氛卻完全不一樣。



沒有歡樂的航海日常，沒有輕快節奏，取而代之的是壓抑、掙扎，甚至帶點「快撐不住」的情緒。這首由THE ROOTLESS演唱的片頭曲，不只是《海賊王》的一首OP，更被不少粉絲視為「最悲傷的一段開場」，也是編輯最有共感的一首歌。

日本音樂媒體普遍指出，這首歌的核心其實是「守護重要之人」，但殘酷的是，這一次路飛做不到。（YouTube@NeobraneEffect）

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《海賊王》片頭曲《One Day》在講什麼？無法守護艾斯的無力

《One Day》作為《海賊王》動畫第13首片頭曲，搭配的是「頂上戰爭篇」，也就是路飛為了拯救哥哥艾斯，闖入世界最強戰場的那段劇情。不同於以往強調夢想與冒險的主題，日本音樂媒體普遍指出，這首歌的核心其實是「守護重要之人」，但殘酷的是，這一次路飛做不到。

《One Day》的歌詞中反覆出現的，不是勝利或希望，而是自我質疑的提問

我真的變強了嗎？

這句話放在頂上戰爭的背景下格外刺耳。因為這是路飛第一次真正意識到，光靠意志與努力，未必能守住重要的人。

也正因如此，《One Day》在《海賊王》歷代片頭曲中顯得格外特別。回顧過去，多數片頭曲都圍繞在熱血與前進的主軸。例如《ウィーアー!》（We Are!）由北谷洋（きただにひろし）演唱，一開場就喊出「ありったけの夢をかき集め」，幾乎成為整部作品「追逐夢想」的象徵；又如Folder5演唱的《Believe》，以輕快節奏傳遞對未來的期待與夥伴羈絆。

但《One Day》卻完全不同，主要講述「無法守護的無力感」、「即將失去的恐懼」、「面對現實的崩潰」。這種情緒上的斷層，也讓《One Day》在當年播出時，就被許多日本觀眾注意到。

《One Day》被修改超過20次！

粉絲徵選而誕生有趣的是，《One Day》其實是THE ROOTLESS的出道作品，並非單純商業委託。根據日媒《Oricon》報導，這首歌在製作過程中經過超過20次修改，幾乎是為了貼合《海賊王》劇情反覆調整。甚至樂團本身也是透過「海賊王主題曲徵選」而誕生。

路飛的成長代價是什麼？《One Day》完整體現那種無力的情緒

如果說《海賊王》前半段的主題是「成為海賊王」，那《One Day》所在的篇章，則是在問一個更殘酷的問題：

成為那樣的人，需要付出什麼代價？

歌詞裡從「追逐某個背影」，到「想要守護他人」，其實正對應路飛的轉變，從一個只想冒險的少年，變成必須承擔失去的男人。

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為什麼多年後再聽，感受完全不同？

前文有提及，《One Day》這首歌是歷代OP最不一樣的，第一次聽，你可能只覺得旋律偏悲傷，甚至和《海賊王》一貫的熱血氛圍有點「不太搭」；但當你補完頂上戰爭篇，甚至在人生中真正經歷過「想留卻留不住」的時刻，再回頭聽這首歌感受會完全不同。

不少觀眾就在討論區提到，當年還在追動畫時，其實沒有特別感覺，直到多年後重看，才發現一開頭旋律響起就忍不住起雞皮疙瘩，甚至有人形容：「那不是在聽歌，是在被劇情二次傷害。」

也有粉絲分享，自己是在失去親人之後再次聽到這首歌，才真正理解歌詞中「想守護重要的人」那種無力感，

以前覺得路飛只是沒救到艾斯，現在才知道那種感覺其實離現實很近。

「不是最燃，但絕對是最痛的一首」也因此，《One Day》才會在眾多片頭曲中顯得格外特殊，它不只是搭配劇情的音樂，而是會隨著觀眾人生經歷，不斷改變意義的一首歌。

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