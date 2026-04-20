港姐楊婉儀抵押后冠還債後現狀　移居美國老公王瑞勳卻不見蹤影

現年55歲的1995年港姐冠軍楊婉儀（Winnie）自2019年因丈夫王瑞勳債務風波、抵押港姐后冠還債後，舉家移居美國三藩市生活。4月19日她在IG發佈的拉斯維加斯度假，雖然眼角魚尾紋與法令紋明顯，但其自然優雅、反璞歸真的精神面貌獲得網民稱讚。在其近年公開的照片中，丈夫始終未曾露面，引發了外界對其婚姻狀況生變的種種揣測。



楊婉儀獨游拉斯維加斯配文「Miss you, Vegas」。（IG@winnieyyoung）

55歲楊婉儀近照大方露皺紋

闊別幕前多載的1995年香港小姐冠軍楊婉儀，自2019年舉家移居美國三藩市後，一直過著低調生活。近日，這位昔日影視佳麗罕有更新社交平台，於社交平台公開了一輯前往拉斯維加斯（Las Vegas）度假的單人相片。現年55歲的她，雖然身處金碧輝煌的賭城，但打扮卻反璞歸真，選擇了簡約的米白色印花襯衫搭配卡其色寬鬆長褲，並以一頭清爽俐落的短髮示人，展現出一份遠離娛樂圈喧囂的恬靜與自信。

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然而，在鏡頭特寫之下，楊婉儀的容貌變化隨即引發網民熱議。不少人指出，比起當年選美時的巔峰美態，如今她眼角的魚尾紋與深深的法令紋顯得相當誠實，臉龐留下明顯的歲月痕跡。儘管肌膚不再如昔日般緊緻，但她並未刻意遮掩，反而大方展露自然老去的優雅，那份發自內心的燦爛笑容，讓不少支持者大讚其氣質反而變得更加大方得體。

楊婉儀同兒子參加比賽（IG@winnieyyoung）

楊婉儀的容貌變化隨即引發網民熱議。（IG@winnieyyoung）

此次旅程中，她遊走於Sphere等賭城新地標，無論是在掛滿繽紛花球的五彩酒店長廊留影，還是與可愛的巨型朱古力品牌公仔合照，甚或是捕捉全球矚目的新地標，巨型球體建築Sphere的震撼外觀，都顯示出她正積極享受單純的旅遊樂趣，精神狀態顯得飽滿且放鬆。

楊婉儀捕捉全球矚目的巨型球體建築Sphere震撼外觀。（IG@winnieyyoung）

楊婉儀抵押后冠還債後定居美國

回望楊婉儀的成名之路，自1995年奪冠後，她本應星途大好，並在2003下嫁前練馬師王登平之子王瑞勳，當時被譽為嫁入豪門的成功典範。婚後兩人育有一對子女，並一度涉足教育界合辦幼稚園，事業家庭兩得意。可惜人生如戲，其丈夫隨後傳出深陷過千萬港元的巨額債務風波，身為妻子的她亦備受牽連。

楊婉儀一家四口。（微博圖片）

據當時傳聞，為了解救燃眉之急的財困，楊婉儀不惜將象徵榮耀的港姐后冠及位於加州的物業全數抵押貸款。在經歷連串官司與財務打擊後，她於2019年決定帶同子女遠赴美國開展第二人生。令人關注的是，在她近年公開的所有生活點滴中，丈夫王瑞勳始終不見蹤影，不禁讓外界再度揣測這段曾同甘共苦的婚姻是否早已悄然生變。雖然感情狀況成謎，但從近照看來，獨自支撐家庭的她似乎已在平淡中尋回屬於自己的幸福步調。

楊婉儀與她的仔仔。（IG@winnieyyoung）