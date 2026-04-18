章若楠拍戲「回頭看」被轟不敬業　工作室點名劇組「出來說兩句」

中國新生代女星章若楠近日捲入「片場不敬業」爭議，網絡流傳一段她在新劇《想把你和時間藏起來》拍攝現場的側拍影片，畫面顯示她在導演喊「開機」後疑似回頭中斷演出，導致同組男星王安宇需重新入戲，引發外界熱議。



隨後，章若楠工作室於4月17日凌晨公開標註劇組帳號並發文喊話：「事實如何，你們出來說兩句？」態度強硬，事件也迅速登上熱搜。

章若楠近日遭謠傳不敬業，對此工作室出面發聲。（微博@章若楠official）

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面對不敬業指控，章若楠粉絲隨即提出澄清與反駁。現場粉絲還原當時情況，表示章若楠當下以為是工作人員在叫她，才會回頭確認，隨即也道歉並配合重拍，並非外傳走神、耍大牌或故意拖延。

此外，更有粉絲指出，發布原始影片的網友，其頭像、簡介與背景皆為王安宇，質疑是對手演員粉絲刻意干擾拍攝並惡意剪輯。

發布原始影片的網友，其頭像、簡介與背景皆為王安宇。（小紅書@楠風知我意）

4月17日下午，劇組也發布聲明否認外界傳聞，而章若楠工作室則直言，對於的惡意評論已經「忍無可忍」，強調已進行取證，往後若再出現類似情況，將不排除提告。

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劇組正式聲明還原現場：非惡意NG或不敬業

面對網絡爭議，《想把你和時間藏起來》劇組4月17日下午發布正式聲明，強調自開機以來全體演職人員皆秉持專業、嚴謹與敬業態度投入拍攝，並否認近期所有相關不實傳言。

針對「回頭中斷演出」畫面，劇組澄清當時拍攝地點位於普通居民樓區域，現場在走戲期間有非劇組人員大聲呼喊演員姓名並突然使用手機拍攝，導致章若楠受到驚嚇，誤以為是工作人員提示，因此回頭確認，並非外界所指「走神」或「不敬業行為」。

對於外傳「頻繁NG導致延誤收工」，劇組明確駁斥為惡意杜撰，並說明收工時間為正常多機位拍攝與調度所需，與演員表現無關。

此外，網傳拍攝時出現的「321」內容，劇組解釋其實為拍攝現場常用的口令，與演員台詞完全無關；至於「拍攝拖到半夜」等說法，也被指並非劇組人員所發，屬於不實資訊與誤導性描述。

劇組強調，章若楠與王安宇在拍攝期間均保持高度敬業，全程配合劇組安排，專業表現有目共睹。

章若楠工作室發文（微博＠章若楠official）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】