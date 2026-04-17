網紅馮提莫直播大方承認整容　雙眼皮修補屢次失敗　嘆如被菜刀割

曾以洗腦神曲《學貓叫》走紅的大陸網紅馮提莫，4月16日直播時公開認了曾「進廠維修」，大方坦承為了消除疲憊感進行填充，更罕見分享自己多次雙眼皮手術失敗的辛酸史。



告別憔悴感！馮提莫幽默認填充：臉上「biu」了

馮提莫在直播中提到，自己長期受到淚溝凹陷與黑眼圈困擾，若不處理會顯得「又憔悴又顯老」，因此選擇透過醫美填充手術將眼下「打膨起來」。

馮提莫4月16日素顏直播，公開認了曾「進廠維修」，大方坦承為了消除疲憊感進行填充，更罕見分享自己多次雙眼皮手術失敗的辛酸史。（微博@瑞盆宇宙）

面對粉絲好奇提問，她完全沒有避諱，反而俏皮調侃：

大家問臉上biu（打針）了嗎？biu了的！

這份不避諱整型話題的坦然，讓不少網友直呼：

「這份真實感太Real了！」



點擊查看網友分享的馮提莫2014年至2024年的容貌變化：

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雙眼皮手術成遺憾 慘痛經驗勸世：務必慎選醫生

然而，她的愛美之路並非一帆風順。馮提莫揭露，最初嘗試埋線雙眼皮，卻因術前溝通不足，術後效果極其不自然，她自嘲當時眼皮「像菜刀割的一樣」，難看程度連自己都受不了。即便後續進行多次修復手術，仍因長期貼雙眼皮貼導致眼皮鬆弛，效果不如預期。她也以過來人身份提醒大家，進行醫美前務必多方比對醫生案例，避免出問題。

抗癌女神展現「審美自由」 網友力挺：活得漂亮

儘管部分聲音質疑她推崇「無美顏直播」卻又動刀行為自相矛盾，但多數網友仍表示支持，認為「身體自主權」應受尊重。其實馮提莫過去曾勇敢抗癌（甲狀腺癌），甚至面臨聲帶受損的職業危機，但她始終樂觀面對，有著「勵志女神」形象。

不少紛絲留言感嘆：

「走到今天不容易，追求美也是一種事業心」

「敢認就贏了一半」



認為與其遮遮掩掩，這種追求審美自由且勇於負責的態度，反而讓她在競爭激烈的直播圈中更具魅力。

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