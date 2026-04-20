黃翠如洪永城遊羅馬極受歡迎　自稱動作明星遭小學生大包圍

撰文：亞瑟
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旅遊節目「黃金拍檔」洪永城（Tony）及黃翠如（Priscilla），日前正式飛往羅馬，為全新綜藝節目《走過歷史大地》正式展開首站拍攝行程！4月18日，官方率先發布二人在羅馬的拍攝花絮。雖然翠如與Tony遠赴羅馬，但依然相當受歡迎，根據官方發布照片，二人被數十名當地小學生重重包圍兼索取簽名、盛況空前！

全新綜藝節目《走過歷史大地》正式展開首站拍攝行程。（官方提供圖片）

黃翠如突變Pink Black

根據TVB發布的宣傳花絮搶先睇，翠如、Tony與當地小學生相處得樂也融融，翠如向眾人展示「雞手鴨腳」功夫招式、還問小朋友們想跟她還是Tony合照，當翠如聽到有小朋友指想跟她合照時，她即將Tony推埋一邊，場面搞笑。翠如向製作組透露全因Tony向當地小朋友聲稱自己是Hong Kong movie star兼動作明星，令到全部小朋友信以為真，才引發起哄。據知Tony除自稱是香港動作明星，還笑指翠如是K-Pop藝人「Pink Black」，認真跩豬。

黃翠如幫小朋友簽名。（官方提供圖片）
翠如、Tony與當地小學生相處得樂也融融。（官方提供圖片）

官方另外還發布了二人品嚐當地馳名甜品的花絮，雖然只有短短數秒，但已看出翠如與Tony的另類默契。事緣Tony只說了四個字「甜到癲呀」，翠如即笑到「無法運作」，更「破音」著Tony食埋佢嗰份甜品，完全就是一對歡喜冤家。

Tony對甜品表示「甜到癲呀」，翠如即笑到「無法運作」。（官方提供圖片）
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