楊茜堯女兒6歲生日顏值爆燈　洪永城見愛女同羅子溢仔玩現岳父樣

楊茜堯與羅子溢的大女「小珍珠」羅翊心（Hera）將迎來6歲生日，兩人特別為愛女提前舉辦了盛大的夢幻生日派對。小珍珠穿上淡藍色的《魔雪奇緣》Elsa公主裙，戴上閃亮皇冠，五官標緻且仙氣十足。網民紛紛大讚小珍珠越長越漂亮，神情與氣質均似足媽咪楊茜堯。

小珍珠將迎來6歲生日。（ig@tavia_yeung）

小珍珠跟媽媽楊茜堯成個餅印。（ig@tavia_yeung）

大批圈內好友送上祝福

楊茜堯和羅子溢在社交平台感性發文：「生日快樂，我們親愛的珍珠。六歲，是童話開始的年紀。願妳眼裡有星辰，心裡有山海，被世界溫柔以待，也勇敢奔赴美好。謝謝妳讓我們平凡的日子變得閃閃發亮。願妳一生平安喜樂，自在成長。We Love You Forever ！」貼文引來鍾嘉欣、黃翠如等多位圈內好友祝賀，林芊妤更驚嘆：「Wah 你個女靚好似AI咁，全家都係靚仔靚女！」。

一家四口好幸福。（ig@tavia_yeung）

洪永城化身「岳父」守護愛女現笑料

派對當日，洪永城與太太梁諾妍帶同兩個女兒出席。現場設有大型充氣滑梯，羅子溢兒子Eden與洪永城大女Amber玩得極其投契，被楊茜堯形容為「兩個今日糖黐豆」，更爆料指「細佬話Amber係佢第一個女仔朋友」。

羅子溢兒子Eden與洪永城大女玩得極其投契。（ig@tavia_yeung）

在一旁的洪永城見到愛女與男仔玩到癲，隨即擺出「岳父樣」嚴肅守護。大合照期間Eden本來想用手搭住洪永城大女的膊頭，豈料護女心切的洪永城見狀即時反應過激，搞笑地伸手緊緊捉住Eden的小手，更露出一副「兇狠」表情示意女兒不容侵犯，惹得現場賓客紛紛笑破肚皮。事後洪永城分享照片，並抵死留言警告：「細佬B要過咗我嗰關先！」引來大批網民留言揶揄他已變身「非常外父」，更打趣說兩家將來大有機會「親上加親」成為親家。