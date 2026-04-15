蕭正楠黃翠如夫妻檔吸金　成家後不捨過夜外出工作：仔仔指住門喊

蕭正楠（阿蕭）與黃翠如一向是圈中的恩愛夫妻，自從去年3月誕下兒子「蕭哈哈」後，常常在社交平台分享三口子家庭生活照，令人艷羨非常。不過自從兒子到來，兩夫妻的生活都起了翻天覆地的變化，除戒掉不少壞習慣外，也比之前更注重健康。日前阿蕭及翠如為健康食品品牌拍攝全新廣告，就分享了不少為人父母後的改變。

阿蕭與翠如分別為兩款保健食品拍攝廣告片，過程中乘機放閃，真情流露甜蜜互動，今次夫妻檔合體搵奶粉錢，翠如透露過程很有趣：「客戶好放手俾我哋用返自己嘅默契去演繹，所以大家睇條片其實好多都係一shot落，過程好好玩，因為我哋而家身份轉換咗，好多時候習慣咗做爸爸媽媽，今次可以喺片裡面得返我哋兩個，算係一次小拍拖。」阿蕭亦不禁回想起兩人當初在劇集《師奶MADAM》初邂逅的情景：「就算我哋電視劇冇再合作，喺廣告再合作都係非常之開心！」

蕭正楠黃翠如拍攝時盡現默契，更藉此當拍拖：翠如透露過程很有趣：「客戶好放手俾我哋用返自己嘅默契去演繹，所以大家睇條片其實好多都係一shot落。」

蕭哈哈遺傳唱歌天分

蕭哈哈雖然上月才剛滿一歲，但已十分有camera face，被問會否考慮跟兒子一齊拍廣告，翠如坦言：「暫時未諗住俾小朋友接觸呢個行業，因為其實BB參與拍攝係好辛苦，畢竟拍攝環境沙塵滾滾，亦有好多唔同聲音，對BB嚟講唔多習慣。」阿蕭就大爆兒子有唱歌天分：「我發現佢遺傳咗我，就係佢好鍾意唱歌，可能當時佢喺媽媽肚入面經常聽我唱歌，所以潛移默化。」

蕭哈哈雖然上月才剛滿一歲，但已十分有camera face，被問會否考慮跟兒子一齊拍廣告，兩夫妻覺得言之尚早，但現階段暫時不會。

注重養生食supplement

自從成為父母後，二人都比以前注重養生，更戒掉夜瞓的壞習慣，翠如說：「每朝一早起身就會同BB開始搏鬥到佢夜晚瞓覺，所以好多時飯都未食完，忍唔住已經喺廳嗰度瞓著咗，所以而家變得好養生，好多時候都可以早睡早起。」阿蕭自言為了能陪伴BB成長也要努力養生：「運動方面加操咗，因為每日要抱住佢同佢玩，其實體能上都幾大消耗。同埋以前好鍾意飲冰水，而家我係每朝起身會先飲暖水，令到腸胃舒服啲。」除此之外，阿蕭表示：「今次客戶介紹善存嘅產品，可以每日只係用一小包，就已經精準滿足到唔同年齡階段所需要嘅營養，其實真係幫到手，特別係我哋經常外出嘅人，真係好方便攜帶。」

自從成為父母後，二人都比以前注重養生，更戒掉夜瞓的壞習慣，翠如說：「每朝一早起身就會同BB開始搏鬥到佢夜晚瞓覺，所以好多時飯都未食完，忍唔住已經喺廳嗰度瞓著咗，所以而家變得好養生，好多時候都可以早睡早起。」

不捨外出過夜工作

阿蕭與翠如每次要去開工都很掛念兒子，阿蕭透露兒子已開始懂性，知道父母出門會很失落：「而家仔仔知道我哋有時走咗去開工，佢會唔開心。有幾次同翠如一齊出咗去做嘢，走嗰時冇嘢，走咗之後，我哋聽到佢突然爆喊，跟住就指住個門口，意思係『點解走咗呀』，我哋真係好好好好唔捨得呀！同埋有時真係可能我哋出咗去做嘢，佢望見我嘅視頻，突然間係會笑得好high囉，同埋揸住我啲相喺度『爸爸、爸爸』，sweet到爆炸，搞到而家除咗真係必要嘅工作，盡可能都唔希望喺出面做過夜。」