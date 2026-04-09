楊茜堯一拖二遊主題樂園活力十足　洪永城湊女放電「攰到投降」

趁著復活節長假期，不少星級父母都把握機會帶小朋友外出「放電」。楊茜堯與洪永城近日就不約而同地帶着仔女，去到內地海洋王國主題樂園遊玩。不過，兩位星級家長的「戰鬥力」卻在樂園中形成強烈的對比，楊茜堯化身「超能媽媽」一拖二依然精神奕奕；相反，身為人父的洪永城卻被摧殘到「懷疑人生」，搞笑發文更引發無數家長共鳴！



楊茜堯與羅子溢育有一對仔女。（IG@lawhimmm）

羅子溢拍劇缺席 楊茜堯化身超能媽媽「一拖二」

由於老公羅子溢正忙於拍攝無綫新劇《警是個大佬》而未能同行，楊茜堯今次只好母兼父職，帶同女兒「小珍珠」及細仔齊齊出遊。雖然要一人照顧兩個小朋友，但楊茜堯全程展現出驚人的體能。她一手拖着女兒，背上還孭着大背包，依然撐足全日毫無倦意，認真犀利！在欣賞劇場表演期間，充滿活力的她更獲邀上台參與互動，在台上還不忘開心地與觀眾席上的「小珍珠」揮手，畫面相當溫馨。

由於老公羅子溢正忙行，楊茜堯今次只好一人照顧兩個小朋友。（網上圖片）

在欣賞劇場表演期間，充滿活力的楊茜堯更獲邀上台參與互動。（網上圖片）

洪永城攰到投降 揭露「樂園爸爸」爆笑共通點

另一邊廂，同樣帶着一對寶貝女兒來到同一樂園遊玩的洪永城，狀態就遠遠不及楊茜堯那般游刃有餘。他在社交平台上載了多張相片，並幽默配文寫道：「在這裏，我找到所有爸爸的一個共通點。」相中可見，洪永城整個人無力地挨在BB車上，笑言自己已經攰到開始「懷疑人生」。

洪永城整個人無力地挨在BB車上，笑言自己已經攰到開始「懷疑人生」。（小紅書）

洪永城幽默配文寫道：「在這裏，我找到所有爸爸的一個共通點。」（小紅書）

除了出賣自己的慘況，他更像星探一樣，捕捉了樂園中其他父親陪小朋友放電後，攰到在各個角落倒頭大睡的畫面。這班爸爸們彷彿「打敗仗」一樣的極致疲態，瞬間惹笑大批網民，更引來不少爸爸級粉絲留言高呼「完全感同身受」、「這就是帶仔女去主題樂園的真實寫照」！