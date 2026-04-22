郭富城方媛結婚9周年贈禮水晶燈　網民大爆售價僅300元慘被笑老土

現年60歲的天王郭富城與小他22歲的妻子方媛（Moka）自2017年步入婚姻殿堂，婚後育有三名寶貝女兒，組成五口之家，一家人生活幸福美滿。轉眼間已攜手踏入結婚第九周年，兩人感情依然甜蜜如初，日前二人在社交平台上高調放閃慶祝紀念日，其中的水晶擺件由於在網上售價極低（約 600 元人民幣），與天王身家形成強烈反差，引發了網民的熱烈辯論。



2026年4月18日是郭富城與老婆方媛結婚9周年紀念日。（IG@mokafy）

郭富城方媛結婚九周年放閃

4月18日，郭富城與方媛雙雙在社交平台上發文慶祝結婚九周年，大方晒出恩愛合照，方媛貼出與老公的溫馨合照，並感性寫道：「老公，結婚九周年快樂！時光為證，平凡的日子裏，有你便是最好的時光 #結婚紀念日快樂」。

方媛收到老公郭富城送的花。（IG@mokafy）

郭富城同步發布了夫妻倆肩並肩的親密合照，相中他更比出代表「九」的手勢呼應主題，並寫下：「親愛的老婆 #mokafy 結婚九周年快樂。長長久久、幸福美滿。」字裏行間洋溢著滿滿的幸福感。

郭富城更比出代表「九」的手勢呼應主題。（IG@aaronkwokxx）

600元水晶燈引發兩極評價

在分享的照片中，兩個印有兩人結婚照並印有「執子之手 與子偕老」等字樣的水晶燈擺設引起了網民的強烈關注。據悉，這款擺件不僅會發光，還兼具藍牙音箱的功能。

方媛晒出的婚照水晶燈擺設。（IG@mokafy）

郭富城晒出的婚照水晶燈擺設。（IG@aaronkwokxx）

4月20日，該定制禮品的商家主動在網上認領了這筆訂單，然而，真正引爆話題的是這份禮物的價格。據了解，郭富城訂製的心形水晶擺件標價為288元（人民幣，下同），另一件方形款式則為388元，兩件打折後總價居然才600元。

商家主動在網上認領了這筆訂單。（小紅書圖片）

商家更轉載了郭富城的微博貼文。（小紅書圖片）

這份總價600元的禮物，與郭富城身為「天王」的雄厚身家形成了極其強烈的反差，瞬間在網上掀起兩極化的討論。部分網民忍不住調侃這款禮物審美過時，笑稱它像是「90年代精品店的爆款」，認為天王送禮似乎有些太過精打細算。

兩件水晶擺件打折後總價居然才600元人民幣。（小紅書圖片）

不過，也有大批網民認為這份禮物雖然「接地氣（老土）」，但卻勝在心意十足。這種「物輕情意重」的實在感，反而非常契合郭富城夫婦近年來低調、踏實的家庭生活作風。