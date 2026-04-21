Do姐親赴上海直擊F1中國大獎賽　獨訪型男賽車手Charles Leclerc

Shell與法拉利於一級方程式賽車（F1）已經並肩作戰超過75年，由1950年首屆F1摩納哥大獎賽開始一直擔任車隊的重要技術夥伴。今年F1中國大獎賽期間，Shell香港特別邀請殿堂級藝人兼金牌主持鄭裕玲（Do姐）飛到上海，拍攝全新一集《The Do Show》。



Do姐《The Do Show》專程飛到上海直擊F1中國大獎賽。（公關提供）

Do姐直擊比賽現場

Do姐親身落場，直擊F1中國大獎賽現場，並獨家訪問Scuderia Ferrari HP車隊型男車手 Charles Leclerc，由賽道內傾到賽道外，全面感受F1的速度與張力。影片現已於 YouTube正式上架。

Do 姐《The Do Show》專程飛到上海直擊 F1中國大獎賽。（公關提供）

Do姐對談Charles Leclerc

人稱「陸仔」的Charles Leclerc來自摩納哥，為現役F1車壇最受注目的名字之一，自2019年加盟Scuderia Ferrari HP後多次登上頒獎台，被車迷視為法拉利新一代靈魂人物。Do姐以《The Do Show》一貫貼地而具深度的對談方式，帶觀眾走近這位頂級車手，傾傾他的心得及經歷，了解他在賽車服以外、更真實、更有人味的一面，更教陸仔用廣東話同香港粉絲打招呼！

Do 姐直擊F1中國大獎賽《The Do Show》獨家訪問Scuderia Ferrari HP車隊型男車手 Charles Leclerc。（公關提供）

Do 姐上海之行並參觀Shell 上海技術中心科研設施及實驗室。（公關提供）