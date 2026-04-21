麥當娜Coachella表演「20年典藏演出服」失竊！花重金懸賞盼歸還

流行天后麥當娜（Madonna）近日驚喜現身科切拉音樂節（Coachella），與新生代女歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）同台飆歌，引發全場暴動。



然而，這場具有傳承意義的演出結束後，娜姐卻在社群平台發出緊急呼籲，透露她特地從個人典藏中挑選出的復古打歌服竟在後台不翼而飛，讓她心碎表示：

這些不只是衣服，更是我歷史的一部分。

madonna發文稱在Coachella音樂節上表演穿的20年前「紫色馬甲」打歌服遭偷竊。（IG@madonna）

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20年前「紫色馬甲」再現！麥當娜穿回2006戰袍驚艷全場

為了這次科切拉的演出，67歲的麥當娜展現極高誠意，特別從私人衣櫥中挖出2006年首度登上該音樂節舞台時的原版戰袍。當晚她身穿一件標誌性的復古紫色馬甲緊身衣，搭配同色系絲襪與薰衣草色手套，外罩一件Gucci復古夾克。

娜姐在台上興奮直言，這正是20年前那套「同一件馬甲、同一雙靴子」，象徵著時光的圓滿與回歸。

沒想到，這套極具紀錄價值的古董表演服，竟在演出後連同洋裝等多件典藏物品集體消失，讓她不得不公開祭出高額懸賞金，期盼有心人能將這些活歷史安全歸還。

儘管為了衣服感到揪心，麥當娜仍為粉絲帶來另一個震撼喜訊。她在聲明中正式宣布，當年橫掃格林美、締造舞曲巔峰的經典專輯《Confessions On A Dance Floor》（娜語錄）即將迎來續作《Confessions II》，預計將在7月3日全球發行。

madonna宣佈要發行經典專輯《Confessions On A Dance Floor》的續作《Confessions II》。（IG@madonna）

麥當娜感性寫道：「能將《Confessions II》帶回它開始的地方，真的非常激動人心。」在週五的舞台上，她不僅與莎賓娜合唱了《Vogue》等神曲，更首度演唱了據傳收錄在第15張新專輯中的新歌，讓現場影迷先睹為快。

出道自1980年代，擁有7座格林美獎與無數冠軍單曲紀錄的麥當娜，對於舞台裝備的維護向來極其嚴謹。這回遺失的紫色馬甲與夾克，見證了她從夜店舞曲天后到全球流行指標的轉變。麥當娜在IG發文祈禱：

希望好心人能聯繫我的團隊，我將提供懸賞金，打從心底感謝大家。

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