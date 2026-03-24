樂壇天后Celine Dion擊退罕見病　計劃今年秋季巴黎開騷強勢復出

樂壇天后莎蓮迪安（Celine Dion）在與病魔長時間抗戰後，正式邁出全面復出的關鍵一步。



她先是在2024年巴黎奧運開幕式驚喜現身，於巴黎鐵塔前深情獻唱《Hymne à l'Amour》，用歌聲宣告重返舞台，如今更傳出將在法國展開大規模演唱會，象徵正式回歸樂壇。

莎蓮迪安Celine Dion的照片。（GettyImages）

更多莎蓮迪安Celine Dion的相片：

+ 6

根據外媒報導，莎蓮迪安預計將於今年秋天起，在巴黎指標性場館巴黎拉德芳斯體育館Paris La Défense Arena舉辦一系列演出。該場地可容納約4萬名觀眾，過去曾迎來Taylor Swift、滾石樂隊與Kendrick Lamar等國際巨星。消息指出，她將在9月至10月期間，每周舉行兩場演出，規模與密集程度皆展現強勢回歸的企圖心。

莎蓮迪安的復出之路並不容易。她原定於2020年以《Courage World Tour》巡演重返舞台，卻因疫情與健康因素一再延宕。後來在2022年確診罹患罕見疾病僵硬人症候群（Stiff-Person Syndrome，SPS），該病會造成肌肉僵硬與痙攣，嚴重影響行動與發聲能力，一度讓外界擔心她是否能再度開口唱歌。

Celine Dion在IG發文（Instagram@celinedion）

莎蓮並未被病魔擊倒。她抗病的心路歷程被完整記錄在紀錄片《I Am：Celine Dion》中，真實呈現她面對病痛與舞台之間的掙扎與堅持，也讓全球歌迷看見她對音樂不變的熱愛與韌性。隨著巴黎演唱會計劃逐步明朗，這位用歌聲陪伴無數人歲月的傳奇歌手，正準備再次站上屬於她的高峰。

延伸閱讀：《拳霸》Tony Jaa傳患癌後近況曝光 化療後暴瘦急現身上海搵食

+ 10

延伸閱讀：

陽帆轟動大港開唱 女兒深情告白惹哭網友「爸爸你是我們台灣的驕傲」

賈斯汀酒駕被逮影片流出！友搬神曲向警求情畫面超糗

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】