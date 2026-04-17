Kendall Jenner被爆秘戀Jacob Elordi　Coachella派對親熱咀嘴

現年30歲的超模兼美國真人騷家族Kardashians成員Kendall Jenner，近日被爆與年輕兩年的澳洲爆紅男星Jacob Elordi撻着。有指兩人日前一同出席在美國舉行的Coachella音樂節，更有人目擊兩人在派對中親熱咀嘴。

Kendall Jenner身材火辣。（IG圖片）

Kendall經常在IG分享性感照。（IG圖片）

Kendall Jenner被爆秘戀Jacob Elordi。（IG圖片）

知情人士爆料兩人秘密發展超過4年

據外媒報道，有知情人士爆出Kendall與Jacob已秘密發展超過4年，有指二人於過去周六（11日）一同相約欣賞Justin Bieber於音樂節上的演出，期間兩人在騷後派對親熱。另外，有眼利的網民發現Kendall於IG分享疑似Jacob背影的照片，相中男方在音樂節攤位購買Kendall出品的龍舌蘭酒。

有眼利的網民發現Kendall於IG分享疑似Jacob背影的照片，相中男方在音樂節攤位購買Kendall出品的龍舌蘭酒。（IG圖片）

Jacob Elordi憑高大靚仔爆紅

現年28歲的Jacob Elordi來自澳洲布里斯本，曾是橄欖球隊隊員，直到背部手上才推出。其後因看到已故演員Heath Ledger在《蝙蝠俠──黑夜之神》中飾演Joker的精湛演出而開始對戲劇表演產生興趣，並從澳洲搬到美國追夢。Jacob憑靚仔樣及高大身形擔任過模特兒，其後參與了Netflix浪漫喜劇電影《親親小站》（The Kissing Booth）而爆紅，之後在與Zendaya一同主演HBO劇《Euphoria》。

Jacob Elordi憑高大靚仔爆紅。（Getty Images）

憑《科學怪人》提名奧斯卡最佳男主角

Jacob在去年上架的Netflix電影《科學怪人》（Frankenstein）飾演科學怪人一角，成為其演藝生涯的一大突破。為了能夠完全融入角色，他做足了功課，在演出前他都需要穿上高達42層的特技化妝，同時還要呈現出陰鬱與渴望被理解的情緒，更獲得奧斯卡最佳男主角提名，成功由花瓶男成為實力派。另外，Jacob憑高挑模特兒身形而成為各大時尚品牌寵兒。