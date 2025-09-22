67歲麥當娜豐滿上圍若隱若現引人遐想　挑戰性感尺度震撼網民眼球

現年67歲的樂壇元祖級天后麥當娜（Madonna）向來喜歡以性感造型示人，更曾在社交平台分享大膽裸照及片段。日前她在IG上載了一輯超性感照，Fit爆身材及不斷進化的美貌引起網民熱議。

麥當娜日前分享多張超性感照，並留言寫道：「差不多20年後重回舊公司—感覺似於家中！回到音樂，回到舞池，回到一切的起點！」相中她穿上肉色喱士性感內衣及漁網絲網，若隱若現的剪裁令豐滿的上圍表露無遺，麥當娜更擺出多個誘人甫士，挑戰性感尺度，震撼網民眼球。

不過有不少網民聚焦在麥當娜不斷進化的美貌，更指麥當娜的樣貌愈來愈精緻，愈來愈年輕，看這輯新相都忍不住本尊：「這是麥當娜？」、「差點認不出來」、「變年輕了」、「簡直是大回春」、「濾鏡全開！」。其實前年開始，麥當娜不斷進化的「新樣」已引起網民熱議，現身格林美頒獎典禮時，在無濾鏡鏡頭下真面目亦嚇窒大批網民。

今次麥當娜宣布回巢舊東家華納唱片，預告明年會推出一張全新專輯，可以說是2005年大碟《Confessions on a Dance Floor》的續集，令全球樂迷引頸以待。麥當娜自2019年後就沒有再出新專輯，近日她透露即將回歸樂壇：「從一開始，華納唱片就是我真正的合作夥伴，我很高興能與華納重聚，並期待未來，繼續創作音樂，創造一些意想不到的驚喜。」