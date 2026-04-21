鍾培生林作大戰盜播案落幕　前DJ凌志灝遭索5千萬高院終判賠175萬

「百億富三代」鍾培生於2021年舉辦《培生擂台：無敵盃》，與林作上演的「鍾林大戰」拳擊賽當時引起全城熱話。該賽事原本僅限其YouTube頻道的高級會員付費收看，但前新城DJ凌志灝卻將片段非法上載至網絡。鍾培生及旗下公司隨後入稟高等法院索償，案件近日頒下判決。法庭下令凌志灝需賠償175萬港元及支付約29萬港元訟費，同時指出原告最初高達5,152萬元的索償金額屬「嚴重誇大」。



《培生擂台：無敵杯We Are Champs》︰鍾培生（左） VS. 林作（右）。（香港01攝）

鍾林大戰專享直播遭外洩 13小時吸9.2萬觀看

身兼香港電子競技有限公司創辦人的鍾培生，自2013年起經營YouTube頻道「培生培心」，並設有兩級會員制度，普通會員月費25元，高級會員月費則為800元。2021年9月的《培生擂台：無敵盃2021》包含了6場拳擊比賽及音樂表演，當中最為矚目的便是他與林作的對戰。當時鍾培生以加密形式在網上直播活動，僅供高級會員專享，這場賽事亦成功令其頻道的高級會員人數由770名倍增至1551名。

當年林作與鍾培生口水交鋒超過半年，最終踏上拳擊擂台。（香港01攝）

最終鍾培生擊敗林作取勝。（香港01攝）

然而賽事結束後不久，本身是高級會員的、前新城DJ凌志灝，卻將總長逾兩小時的賽事及音樂表演片段上載到網上。這三段盜版影片在短短13小時內，便吸引了高達9.2萬人次免費觀看。原告方隨即去信要求刪除影片，並指控此舉令原版影片的價值大幅降低。

賽事結束後前新城DJ凌志灝將比賽影片上傳的網絡，吸引了高達9.2萬人次觀看。（香港01攝）

5,152萬天價賠償被指誇大 高等法庭裁決判賠175萬

到了2022年鍾培生正式入稟，最初他以9.2萬名觀看人數乘以全額會員訂閱利潤560元作計算基準，向凌志灝索取高達5,152萬元的賠償。其後，原告曾多次將索償金額修訂下調至160萬至545萬港元不等。

最初鍾培生向凌志灝索取高達5,152萬元的賠償。（香港01攝）

高等法院聆案官林澤銘最終判決要求被告凌志灝賠償175萬兼付訟費。（資料圖片）

高等法院聆案官林澤銘在判詞中指出，涉案活動實際上只為頻道增加了781名高級會員，總利潤僅約43.7萬元，而且活動結束後還有37人取消訂閱。林官直指原告方初步索取逾5,000萬元的賠償額是「嚴重誇大」。此外，法庭考慮到被告在收到律師信後的兩日內已迅速刪除侵權影片，且並未從盜播行為中獲取任何金錢利益。最終，法庭以新增會員數目及訂閱期作為推算基礎，評定這宗侵權案的合理損害賠償為175萬港元。

當年有保險經紀在網上直播比賽，其後聲稱被鍾培生追討直播費。（IG圖片）

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案件編號：HCA186/2022