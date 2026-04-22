BTS、NewJeans老闆HYBE房時爀遭警方申請拘留　涉詐取股東10億元

韓國娛樂界投下震撼彈！首爾警察廳金融犯罪偵查隊於21日宣布，針對HYBE議長房時爀（或譯方時赫）涉嫌違反《資本市場法》（詐欺性不正當交易），正式向南部地檢署申請拘留許可。



這位一手打造BTS防彈少年團的幕後推手，如今身陷高達2,000億韓元（約10.6億港元）的金融犯罪醜聞，引發輿論高度關注。

BTS公司老闆房時爀涉嫌詐欺性不正當交易，遭警方申請拘留。（YouTube@Mnet KPOP）

房時爀創辦HYBE公司（原Big Hit娛樂），一手打造BTS防彈少年團、NewJeans等知名藝人：

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根據《京鄉體育》、《jtbc》等韓媒報導，警方調查，房時爀涉嫌在2019年HYBE（當時為BigHit娛樂）準備上市前夕，夥同曾任公司外部董事的親信設立私募基金。

房隨後向當時的原股東謊稱「公司目前沒有上市計畫」或「上市進度延宕」，誘導股東將手中的持股低價轉讓給該基金。然而，當時公司早已緊鑼密鼓準備掛牌，房時爀更與該私募基金簽下秘密契約，約定上市後分得30%以上的賣股分潤。

在HYBE成功上市後，該基金立即大舉拋售股票變現，金融主管機關推估房時爀從中獲取約2,000億韓元的不當得利。此前警方已先後五次以犯罪嫌疑人身分傳喚房時爀，認為其犯罪情節重大且有羈押必要。

對此，房時爀方面透過律師團發表聲明表示，過去長段時間均誠實配合警方調查，對於警方此時申請拘留感到相當遺憾，未來將在法律程序中全力說明清白。受此利空消息衝擊，HYBE今日股價震盪走跌，最終收在24萬9,000韓元（約1319港元），跌幅達2.35%。這起涉及娛樂巨頭的誠信危機，後續是否會影響集團旗下藝人運作，已成為各界觀察重點。

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