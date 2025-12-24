朴有天舊愛黃荷娜柬埔寨機場被捕　傳涉操作詐騙園區及性交易中介

韓國大企業南洋乳業的孫女黃荷娜曾與朴有天論及婚嫁，兩人交往期間曾多次沾染毒品，這段婚姻後來作廢。



12月24日凌晨驚傳在柬埔寨金邊國際機場被警方逮捕，隨即被遣返回韓國接受相關調查。

黃荷娜（IG圖片）

黃荷娜12月24日凌晨2點在柬埔寨機場被警方拘捕，上午7點50分返回韓國，隨即接受相關調查，她在2019年曾因與藝人朴有天共同吸毒而被判刑1年，並在2020年因緩刑期間復吸再次被判刑1年8個月，她逃往泰國及柬埔寨後，因被國際刑警列為通緝犯，最終在柬埔寨被捕。

警方表示，黃荷娜涉嫌2023年在首爾江南區向熟人提供冰毒並共同吸食，因拒捕潛逃至柬埔寨，被國際刑警組織發布紅色通緝令（逮捕引渡級別），將進一步調查她的具體犯罪行為及是否涉及其他罪行。

目前，黃荷娜已被移交至京畿道果川警察署，警方將針對她的行為展開深入調查，柬埔寨媒體10月曾爆料她藏身金邊某豪華公寓，網傳其操控電詐園區、洗錢及性交易中介，被網友嘲諷是韓劇《黑暗榮耀》中的吸毒富二代——現實版李莎拉。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】