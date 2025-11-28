「NewJeans之母」閔熙珍庭上大爆內幕狂數HYBE罪狀：每天都像地獄

【NewJeans】前ADOR代表閔熙珍與HYBE訴訟今第三次辯論。



根據《朝鮮日報》等韓媒27日報導，閔熙珍控訴被「徹底利用」，更直言：

我成了HYBE上市的犧牲品。

她一度情緒激動。她公開協商內幕，強調要求「30倍」並非貪財，而是被背叛而絕望。

閔熙珍（Instagram@min.hee.jin）

閔熙珍控遭壓制、忽視 被綁上「奴役契約」

閔熙珍指出，自己被延攬進HYBE，是為了提升公司估值、替IPO加溫，但上市後公司卻阻撓她成立獨立廠牌。她還指出，NewJeans出道時HYBE宣傳團隊並未盡力推廣，甚至有廣告資源被刻意轉讓。

更令她震驚的，是後來才發現股東協議裡存在「未經同意不得出售股份、持股期間不得在同業工作」的條款，形同「永久禁錮」。

閔熙珍痛批這是：「永遠無法脫身的奴役契約」，提出「30倍看跌期權」並非貪財，而是被欺騙的合理補償：「也是他們多年來壓制與羞辱我的代價」。

情緒潰堤：NewJeans成績卓越卻被解僱 怒指HYBE管理有問題

NewJeans（newjeans_official@IG）

而談及被解僱，閔熙珍甚至在法庭上落淚。她以NewJeans在東京巨蛋完成「非演唱會形式」的粉絲見面會為例，強調是「歷史級紀錄」，卻仍遭公司撤換職務，讓她至今仍難以接受。閔熙珍坦言：

在公司工作的每一天都像地獄，是NewJeans讓我撐下去。

同時指控HYBE代表房時爀專注在併購擴張，卻忽視創作本質，把藝人與員工視為可替換的消耗品；HYBE 表面標榜多廠牌制度，實際卻以中央集權方式運作，壓縮創作自由。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】