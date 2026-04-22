歐倩怡揮別前夫郭晉安自食其力　大方回應密會富豪緋聞：了解中

46歲的歐倩怡，自2024年宣布與郭晉安結束18年婚姻長跑後，近日於社交平台分享近照。相中的她為接下來的訪問及拍攝工作做準備換上了新髮型。然而，不少網民發現她打扮樸素，一身「街坊」造型，與以往的闊太形象差別太大，不禁令人聯想其離婚後，生活質素有所下降。



歐倩怡分享新髮型（IG@cindyauau）

歐倩怡揮別二十年「郭太」身份自力更生

昔日與郭晉安被視為模範夫妻的歐倩怡，自兩年前分居並正式宣告離婚後，人生軌跡出現了180度的轉變。雖然大眾對她的印象仍停留在1999年因工作與安仔結緣、隨後奉子成婚並淡出幕前的全職太太形象，但她在過去二十年的主婦生涯中，展現了驚人的求學毅力。

歐倩怡先後完成了學士及碩士學位，更成功考獲英國營養師牌照。（IG@cindyauau)

歐倩怡在照顧家庭之餘，並未放棄個人增值，不但先後完成了學士及碩士學位，更成功考獲英國營養師牌照。隨著一對子女現時跟隨父親生活，恢復單身的她正積極將這份專業知識轉化為事業動力，宣告正式揭開人生下半場的新篇章。

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歐倩怡考取英國營養師牌照後積極分享健康和運動知識。（IG@cindyauau）

歐倩怡坦言交租壓力大要急復出

重返社會的道路並非一帆風順，歐倩怡在訪問中，坦言現時「等錢使」。失去「愛巢」保護傘後，她必須獨自承擔租樓的昂貴開支，為了縮減生活開支，她甚至忍痛賣掉原有的座駕，出入改用公共交通工具。

郭晉安與歐倩怡一家四口。（微博@郭晉安--歐倩怡）

這份經濟焦慮驅使她積極裝備自己，務求以最佳狀態回歸幕前。日前就有網民在中環捕獲她的身影，見她特意前往高級髮廊整理造型，顯然是為復出接洽工作做好萬全準備。

離開「愛巢」保護傘後，歐倩怡自力更生。（微博@郭晉安--歐倩怡）

歐倩怡疑似第二春曙光初露

雖然經濟上面臨挑戰，但歐倩怡的感情生活卻似乎悄悄開花。早前她被傳媒拍到在街頭與一名步入中年的禿頭男士親密翹手，兩人互動甜蜜，瞬即成為全城熱話。據知情人士透露，該名男士背景顯赫，是本港某知名連鎖補習社的簡姓創辦人，個人身家估計高達1.2億港元。

歐倩怡提起新歡都好開心。（陳順禎 攝）

面對這段疑似「第二春」的戀情，歐倩怡並未採取全盤否認的態度，僅以「了解中」三字溫婉回應，並強調在正式談婚論嫁之前，所有的生活開銷仍會堅持「自己錢自己賺」。雖然身邊出現了財力雄厚的男伴，但這位擁有專業執照的營養師顯然更享受目前這份「靠自己」的尊嚴，即便生活樸實，亦活得泰然自若。