歐倩怡朝九晚六過刻苦生活　HOY TV監製大爆：佢搵好多

自從回復單身後，歐倩怡（Cindy）積極投身幕前，工作量明顯大增。今日（23/1）她出席HOY TV《橫素全中國》記者會，接受《香港01》訪問時分享近況。目前除了主持HOY TV王牌節目《健康關注組》邁入第二年外，私底下更是一名勤奮的學生。Cindy自爆近期正過著「朝九晚六」的刻苦進修生活，更賣關子透露正在考取一個與營養學及娛樂圈完全無關的神秘牌照，實行多線發展轉型做「Slasher」。



歐倩怡HOY TV《素食中國》記者會。（林迅景 攝）

轉攻神秘範疇：錢同時間嘅關係

當年以優異成績完成營養學學士學位的Cindy，一直被外界視為圈中「學霸」。不過，當被問及今次進修是否繼續深造營養學時，她卻令人意外地表示「完全無關」。歐倩怡坦言雖然有心繼續鑽研營養學，但現實考量令她卻步：「奈何錢同時間嘅關係，所以依家試下發展吓第二啲範疇。」

她透露目前正處於備戰狀態，日程排得密密麻麻：「由朝早九點到六點都喺度上堂，讀書預備考試。」至於到底是甚麼專業資格？Cindy就大賣關子，笑言要保持神秘感：「我考完個牌之後話畀你聽，賣下關子先！」她指以前藝人講求專一，但現今世代流行「Slasher」，同一時間擁有不同專業反而是優勢，除了讀書，她對理財及市場消費模式轉變亦深感興趣。

由敖嘉年主持的節目《素食中國》記者會。（林迅景 攝）

母子變「朋友」 留港消費過肥年

談及家庭生活，歐倩怡的兒子目前身在英國留學。臨近農曆新年，Cindy表示兒子因當地沒有假期將不會回港，自己亦不打算飛往英國探望，笑言要「留港消費」。

雖與兒子分隔兩地，但她心態相當正面，認為親子關係已昇華至另一階段。她指不需要再像以前般「餵奶換片」或跟功課，現在反而更像朋友：「佢成日都會WhatsApp我，依家係另外一種相處模式。」

歐倩怡HOY TV《橫素全中國》記者會。（林迅景 攝）

回應「豬籠入水」傳聞：要努力賺錢

早前有指歐倩怡復出後收支不平衡，但今日訪問時，HOY TV監製「B哥」張志明反指她賺得多。她笑說：「我都需要繼續努力賺錢嘅。」一旁的張志明就「補充」道：「佢搵好多㗎！」歐倩怡打了一個「突」，又說：「B哥話好多啫，努力工作嘅，積穀防饑囉。」