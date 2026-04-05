郭晉安明言休息暫停拍劇　轉跑道打理明星網球隊：自己都想抖吓

郭晉安今日（05/4）為港台節目《有尾相伴》錄音，同場還有主持劉倩怡和黃智賢，值得一提的是，郭晉安和黃智賢兩位嘉賓亦帶同愛犬出席。郭晉安接受《香港01》訪問時，大談與愛犬相伴的趣事。



郭晉安與愛犬出席港台節目。（陳順禎 攝）

為女兒養狗狗

訪問中，他透露，愛犬Hunter原本是為了女兒而養。「買畀佢嘅時候，我都同佢講話要照顧佢一世，唔可以當佢玩具咁玩就算。開頭都有教佢點樣執屎執尿，換尿兜。（照顧得如何？）佢識晒，識晒點樣照顧，但係都慢慢轉移咗畀我。我其實買嘅時候都知道，我嘅命運係咁㗎啦。」

主持劉倩怡，嘉賓郭晉安和黃智賢。（陳順禎 攝）

專心打理生意、網球隊

早前郭晉安離巢，近期少有作品推出。他坦言因為打理生意，所以生活還是相當忙碌。「本身有檔生意都要定期開會，另外有一隊藝人成立嘅網球隊，要帶領呢隊網球返中國做友誼賽，最主要做一啲慈善活動。」問到幕前的工作近況，他就表示希望休息一段時間：「幕前......我唔知道算唔算轉型去球類運動，都喺幕前做緊。至於拍劇就停一停先囉，因為自己都想抖吓。（休息幾耐？）未知，等到有劇本出現嘅時候先再傾。」

問感情着落：呢個講緣份啦

有記者問到郭晉安何時會有感情着落，他轉移視線望去愛犬問：「有冇呀？（新嘅關係就係佢？）係，哈哈，大家⋯⋯呢個講緣份啦，唔去諗住。」

郭晉安與愛犬Hunter。（陳順禎 攝）