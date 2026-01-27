「小金城武」約會小兩歲女星遭斷正　以往緋聞對象多為「姐姐型」

因演出電影《刻在你心底的名字》人氣爆升的陳昊森，近年來都在大陸發展。



日前被大陸狗仔拍到與大陸女星蘭西雅甜蜜約會，兩人親密互動就宛如熱戀中，立刻引發網友熱議。

「小金城武」陳昊森（IG@chenhaosen802）

微博「知名娛記蘇小五」1月26日一早就曝拍到陳昊森與蘭西雅晚間從飯店出來後，陳昊森穿著一身黑，而蘭西雅則是戴著帽子，上半身穿著黑色休閒外套，下半身白色休閒酷，兩人一起騎著共享單車去吃飯，在等紅綠燈時陳昊森更是摟著女方，用完餐後兩人又一同搭車回到飯店，蘭西雅伸出手想要牽手時，陳昊森則是霸氣摟著她的肩。

從兩人的相處上看起來就像是一對情侶，不過目前雙方都還未對此做出回應，網友則大多給予祝福，只是兩人的組合讓大家意想不到，但也認為兩人個性看起來差不多，很適合當情侶。

陳昊森過往的緋聞對象大多是姐姐型，像是2021年與歐弟前妻鄭雲燦傳緋聞，2023年還被拍到與金曲歌后魏如萱同遊日本，這次新對象則換成比他小兩歲的蘭西雅。

蘭西雅（微博@蘭西雅）

