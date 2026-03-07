陳自瑤與內地抖音網紅親暱互動一臉甜蜜　公然約對方過白色情人節

現年44歲的陳自瑤 (Yoyo) 與細她兩年的王浩信於2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒王靖喬，原本一家三口生活幸福，然而近年兩人屢傳婚變，他們亦經常避談對方且不會正面回應有關傳聞，令兩人的關係樸朔迷離。雖然被傳婚姻觸礁，但陳自瑤並未有因為而一蹶不振，而是靠自己，努力發展個人事業，且愈做愈出色。陳自瑤近日為宣傳即將在廣州舉行的《Be Your Own Light》音樂見面會，與一名內地男網紅親密互動，二人更公然拖手，惹來網民熱議。

陳自瑤KEEP得好好。(陳自瑤IG)

陳自瑤老公視角回眸一笑。(陳自瑤IG)

與男網紅突然牽手異常親暱

陳自瑤在此次宣傳活動中，與內地抖音上，擁有近40萬粉絲的男網紅「味成年阿輝」會面並進行訪談，陳自瑤更表示不讓對方獨自過白色情人節，邀請跟她約會。從活動的相片及影片可見，陳自瑤當日身穿粉色外搭配白色低胸上衣，全程表現得風騷熱情，與男網紅言談甚歡。合照時陳自瑤不時擺出一些充滿少女味的表情和甫士，期間她與「味成年阿輝」竟突然手拖手，毫不避嫌，表現得相當親暱，陳自瑤甚至面露甜笑。兩人異常親暱的舉動，令不少網民十分羨慕「味成年阿輝」，紛紛留言：「你就好啦，牽手成功」、「都幾合襯」，甚至有網民表示：「人妻好正」。陳自瑤的婚姻狀況一直備受外界猜測，她與王浩信至今仍未有正面回應過兩人現時是否仍屬夫妻關係。

陳自瑤與抖音網紅「味成年阿輝」。(抖音截圖)

陳自瑤與抖音網紅「味成年阿輝」親暱互動。(抖音截圖)