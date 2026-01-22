24歲男星揭圈中畸形規則　經紀人驚人言論：寧願你約炮都唔好拍拖

曾以韓國男團Wanna One出道、後轉往大陸發展的24歲男星賴冠霖，自2024年震撼宣布退圈後，近日首度在自製播客節目中「開火」，親揭演藝圈極度扭曲的生存邏輯。他不僅自爆曾被經紀人要求「以約炮代替戀愛」，更痛斥圈中盲目追求特權的「咖位文化」。

驚爆經紀人畸形金句

賴冠霖提到在其事業上升期時，經紀團隊為維持其商業價值，竟對他直言：「我寧願你出去約炮，都不願意你認認真真談戀愛」。團隊將藝人情感完全工具化，認為穩定戀情會令粉絲流失、品牌撤資，而短期的「隱秘關係」反而更安全。賴冠霖坦言這番話對他造成巨大衝擊，令其三觀徹底崩塌，甚至陷入數月的虛無狀態。

拒絕男一特權反被團隊嘲「有病」

除了情感管控，賴冠霖亦揭露娛樂圈階級的「潛規則」。他提到行業默認「男一號」必須配備房車（保姆車），但他崇尚如荷里活男星席尼·墨菲（Cillian Murphy）般的低調作風，提議坐經濟艙或放棄特權，竟被工作人員斥責「有病」，認為他自降身價，不符合咖位。這種「被逼特權化」的生存規則，令他對演藝圈的畸形生態感到極度疏離。

驚覺演技不如人

談及決定「轉賽道」的關鍵瞬間，賴冠霖提到在四川大涼山拍戲時，看見一名12歲非專業小女孩，僅憑一張班主任的照片便能精準演繹哭戲。他自嘲：「人要有自知之明，演戲並非我能做好的事。」他直言從未在唱跳或演戲中獲得自我認同，偶像身份反而干擾創作，令他下定決心於2024年6月清空微博，正式宣布「轉變賽道」退出演藝圈。

22歲棄幕前轉行做導演

現年24歲的賴冠霖，15歲時在韓國選秀節目《Produce 101》第2季以第7名出道，曾是當紅組合Wanna One成員。解約後雖主演過《初戀那件小事》等劇，但他一直對執導充滿興趣。退圈後的他轉投幕後，執導的短片《冬天和春天打架》曾獲義大利羅馬獨立電影獎最佳導演等5項國際獎項，最新作品《北京下雨了》更入圍金雞創投單元。

