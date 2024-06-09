娛圈「模範夫妻」靠講是非維繫感情　人夫仲當眾叫老婆做「八婆」

「分享慾」在情侶和夫妻之間是很重要的溝通，當你看到有趣的人事物時，是否也會忍不住和對方分享呢？



應采兒和陳小春是圈內模範夫妻之一，早前應采兒在一檔節目裡，就分享自己和陳小春的日常相處。當被問到自己對陳小春是否有很強烈的分享慾時，應采兒就說自己比較少分享吃的「我都是分享八卦」！

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「我覺得我們不需要共同的朋友，我們只需要共同的敵人」應采兒和陳小春維繫感情的方式，就是一起說別人的八卦！你能想像兩人一起躺在床上說八卦的畫面嗎？實在是太貼地了！

應采兒只要聽到各種八卦，鐵定會第一時間跟陳小春分享。應采兒還自爆，和陳小春私底下八卦過李承鉉！在當事人面前說自己說過對方的八卦，這樣真的好嗎？

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事實上，應采兒愛八卦也不是什麼秘密，陳小春就曾在《妻子的浪漫旅行》裡，當眾吐槽應采兒就像個「八婆」，非常八卦而且話還多，是個小話癆，超耿直的說法讓在場嘉賓們全都瞪大雙眼，好在張傑見狀連忙拆招說「所有女人都很八卦」，陳小春這才反應過來，連忙補了一句「我老婆最漂亮」！

看來不管是明星還是普通人，都是一樣喜歡聊八卦啊！而且按應采兒在圈內的人脈，她知道的秘密和八卦應該不少啊！

【本文獲「goody25」授權轉載。】