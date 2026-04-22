正義女神丨陳若思癲瘋演技再封神　獲網民力推「TVB御用癲婆」

《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製，方家逸、潘漫紅、楊雪兒總編劇的律政劇，主要演員有佘詩曼、 譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄等。在播出的劇情中，Cat與媽咪回到家後發生激烈爭吵，阿Cat情緒失控殺死母親，在法庭上自稱是屬於自衛殺人。



《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品的律政劇，（公關提供）

陳若思失控殺死顏仟汶

4月21日晚的劇情中，鄭邵玲（蔣祖曼飾）以感化官身分為雅文向負責審理案件的弟弟鄭邵文（周嘉洛飾）求情，結果Cat（陳若思飾）獲輕判兩年感化令。惜當晚Cat與媽咪（顏仟汶飾）回到家後、Cat母失控直播鬧女兼高呼要斬死阿Cat，阿Cat嚇到匿埋房兼疑似吸毒…鄭姑娘看到直播後趕往Cat家，驚見Cat母倒臥血泊、及被濺滿全身血的阿Cat呆坐客廳。邵文因事件受盡輿論壓力、仕途受阻，令原本已很自責的邵玲更内疚。另邊廂，言惠知（佘詩曼飾）接手審理案件，雖然疑點及證據兼備，阿Cat依然堅稱是自衛，令案件陷入膠着狀態，直到邵玲在曾遺失的筆記簿中找到重要線索，才恍然大悟阿Cat是處心積累殺死母親。

陳若思同顏仟汶演技同時備受激讚，網民仲讚已超過50歲的顏仟汶保養得宜。而亮點係圖8 Amber嗰吓嘅「收聲啦」。（公關提供）

陳若思「變態狀態」演技獲激讚

雖然昨晚已是陳若思Amber第三次以「癲瘋」狀態在《正義女神》出現，但網民依然對她像真度十足十的「變態狀態」十分敬佩，當中尤以抱著殺人兇器、淒涼又木納地呆站街頭一幕，更讓網民深深感受一個瀕臨崩潰的失常少女、隨時準備大爆發的狀態；另斬完親母後呆滯地坐在客廳一幕，亦心寒瘋癲兼而有之。

Amber呢種空洞得嚟又好楚楚可憐嘅感覺，震撼咗唔少網民。（公關提供）

網民又大讚Amber有種楚楚可憐的特質，故十分適合演繹長期活在「暴力控制狂」母親陰影下的阿Cat，並力指她演技實力不比憑同劇高成彬一角爆紅的劉倬昕：「劉倬昕演高成彬嘅極致在於心寒，Amber嘅演繹就更立體」、「若思做得好細緻，睇到好難過」、「天真、害怕、邪惡全線到位」、「母女二人都好好戲」、「Amber很大機會拿新人獎」、「咁多新人都做得咁好，後生可畏」、「Amber做得好detailed，面部表情、說話語氣、眼神表達交足功課」、「全劇組用心創作，抵讚！每個故事都反映香港人現實生活嘅一部分」、「今集好精彩」。

陳若思同顏仟汶演技同時備受激讚，網民仲讚已超過50歲的顏仟汶保養得宜。而亮點係圖8 Amber嗰吓嘅「收聲啦」。（公關提供）

陳若思挑戰16種情緒演出極立體

Amber在整套劇中、前後一共挑戰了至少16種情緒，包括：天真、癡戀、厭惡、忟憎、驚恐、憤怒、心虛、扮鎮定講大話、害怕、發狂、崩潰、傷心、慚愧、空洞、毒癮起及靈魂出竅等，而難得的是，她每次都能展現應有的情緒，而且轉換極速，細節位亦做足，例如昨晚面對Cat媽喪鬧、掩著耳的阿Cat以極壓抑但又近乎聽不到的聲音叫Cat媽「收聲啦」，完全演活了「害怕但又忍冇可忍」的狀態！另昨晚阿Cat為了爭取被判自衛殺人、不惜擘大眼講大話自辯：「我唔知會搞成咁架」，之後越說越激動的她、更眼淚鼻涕貓哭老鼠：「如果媽咪真係死咗、我都會同佢一齊死」、雖然樣子極盡可憐無辜，但卻同時散發出隱隱的虛偽感，難怪獲讚演技夠立體又夠準。

呢幕嘅演出確係令人好心痛。（公關提供）

網民期待陳若思《女神2》表現

由於Amber實在癲得太令人一見難忘，網民除力推她成為「TVB御用癲婆」、亦祝福Amber之後在《女神配對計劃2》中再下一城、向女飛躍獎項邁進。而除了演技，Amber的顏值及身形亦同樣獲得高度評價，網民除大讚她五官精緻、還大讚著校裙及熱褲的Amber雙腿十分修長，指她是「樣靚腳靚」代表女藝人之餘，還封她為「真人版木野真琴」。